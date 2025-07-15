Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία ενδέχεται να πληγούν σοβαρά από δευτερογενείς κυρώσεις, εάν συνεχίσουν να συναλλάσσονται με τη Ρωσία.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με γερουσιαστές στο αμερικανικό Κογκρέσο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για αποστολή νέων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και την απειλή για την επιβολή «σκληρών» δευτερογενών δασμών 100% σε όσους συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικά αγαθά, αν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία εντός 50 ημερών.

Παράλληλα, ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να βρει τους απαραίτητους πόρους ώστε να διασφαλίσει πως η Ουκρανία θα βρεθεί στην ισχυρότερη δυνατή θέση όταν ξεκινήσουν μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Ρούτε τόνισε ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να στηριχθεί η Ουκρανία στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά, με τρόπο που να ενισχύει τη διαπραγματευτική της ισχύ».

Ωστόσο, αναγνώρισε πως ορισμένες λεπτομέρειες, όπως η αποστολή όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς, δεν έχουν ακόμη συζητηθεί, βάθος, αλλά βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Πηγή: skai.gr

