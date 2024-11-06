Exit Poll: Οι εκλογείς της Χάρις είναι πιο σίγουροι από τους υποστηρικτές του Τραμπ ότι οι εκλογές διεξάγονται δίκαια

Τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον «αρκετά βέβαιοι» ότι διεξάγονται δίκαια και με ακρίβεια, σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα του εθνικού exit poll του CNN, αλλά οι απόψεις είναι βαθιά πολωμένες.



Περίπου 9 στους 10 ψηφοφόρους που υποστηρίζουν την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις δηλώνουν εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία, σε σύγκριση με περίπου τους μισούς από αυτούς που υποστηρίζουν τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων συνολικά φέτος πιστεύουν ότι η δημοκρατία στις ΗΠΑ απειλείται, με μόνο το ένα τέταρτο περίπου να δηλώνει ότι είναι ασφαλής. Σχεδόν 4 στους 10 λένε ότι η δημοκρατία απειλείται σε μεγάλο βαθμό. Μεγάλη πλειοψηφία ψηφοφόρων, περίπου 7 στους 10, δηλώνουν ότι ανησυχούν για βία ως αποτέλεσμα των εκλογών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.