Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να μιλήσει απόψε, λένε συνεργάτες του

Ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να απευθυνθεί σε αρκετές χιλιάδες υποστηρικτές που συγκεντρώνονται στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Μπιτς λίγα μίλια μακριά από το "στρατηγείο" του στο Μαρ-α-Λάγκο κάποια στιγμή τις επόμενες ώρες, είπαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν τα σχέδιά του, αν και πότε - και αν - αυτό θα συμβεί μένει να το δούμε.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους νωρίτερα ότι δεν ήταν σίγουρος για τα σχέδιά του, και ότι δεν είχε γραφτεί καμία ομιλία. Αλλά οι πηγές που μίλησαν στο CNN, λένε ότι περιμένουν από αυτόν να μιλήσει ανεξάρτητα από το αν έχει καθοριστεί ένα αποτέλεσμα και ότι μπορεί γρήγορα να γραφτεί μία.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ιδιωτικά την αγανάκτησή του για την ιδέα ότι δεν θα ανακηρυχθεί νικητής απόψε. Οι περισσότεροι από τους συμβούλους της προεκλογικής του εκστρατείας έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι απίθανο να ξέρουν ποιος κέρδισε απόψε, καθώς οι ψήφοι εξακολουθούν να προσμετρώνται.

Το αν θα ανακοινώσει νίκη παρότι οι ψήφοι εξακολουθούν να προσμετρώνται - όπως έκανε ψευδώς το 2020 - μένει να φανεί, ακόμη και στους στενότερους βοηθούς του.

Οι βοηθοί της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις αναμένουν και προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρήσει να κηρύξει πρόωρα τη νίκη.



Aυτό που είπαν στο CNN δύο σύμβουλοι της Χάρις είναι ότι δεν θα επιτρέψουν στους ισχυρισμούς του Τραμπ να μείνουν αναπάντητοι. Η εκστρατεία της σχεδιάζει να είναι «πολύ επιθετική» σχετικά με αυτό το θέμα, επισήμανε ένας βοηθός της στο CNN.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.