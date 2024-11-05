Εκλογές ΗΠΑ: Το επιτελείο της Χάρις είναι αισιόδοξo για τη νίκη

Το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις είναι συγκρατημένα αισιόδοξo για τη νίκη, και επικεντρώνεται στη συμμετοχή.



Αρκετοί ανώτεροι σύμβουλοι της Χάρις που βρέθηκαν σε διαφιλονικούμενες κρίσιμες πολιτείες λένε ότι βλέπουν «σημαντικά σημάδια δυναμικής» σε αρκετές από αυτές τις πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Πενσιλβάνια και του Μίσιγκαν. Παρατήρησαν μια αλλαγή (προς όφελος της Χάρις) την τελευταία εβδομάδα της εκστρατείας.

Αρκετοί άνθρωποι που μίλησαν με τη Χάρις πρόσφατα, λένε ότι περνά τη μέρα της μιλώντας με συμβούλους και δίνοντας συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο καθώς επικεντρώθηκε στο να τους ενθαρρύνει να ψηφίσουν. Η Χάρις είναι απρόθυμη να συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο νίκης απόψε, είπαν οι σύμβουλοι στο CNN.«Είναι διαβόητα ανένδοτη στο να ‘’μη μετρήσει τα κουκιά’’ πριν από τις εκλογές» τόνισαν.«Πιστεύει βασικά ότι πρέπει να δει κάθε ψήφο μετρημένη μέχρι να μπορέσει να βγάλει αναστεναγμό ανακούφισης» ανέφερε χαρακτηριστικά συνεργάτης της.

