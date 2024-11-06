Η δημοκρατία στις ΗΠΑ, και κατόπιν η οικονομία, ήταν τα κορυφαία κριτήρια για τους εκλογείς κατά την ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης του NBC News Exit Poll.
Το 35% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι η δημοκρατία έχει μεγαλύτερη σημασία για την ψήφο του, ενώ το 31% δήλωσε ότι σημαντικότερη είναι η οικονομία. Οι αμβλώσεις (14%) και η μετανάστευση (11%) ήταν τα επόμενα πιο σημαντικά θέματα, ενώ μόλις το 4% των ψηφοφόρων ανέφερε την εξωτερική πολιτική.
Σύμφωνα με το exit poll του NBC, το 51% των ψηφοφόρων εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τομέα της οικονομίας, έναντι 47% που εμπιστεύονται την Κάμαλα Χάρις.
Τα αποτελέσματα του πρώιμου exit poll δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι που υποστήριξαν την αντιπρόεδρο και τον τέως πρόεδρο έχουν διαφορετικές προτεραιότητες για κορυφαία ζητήματα.
