Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στις απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ στο Θιβέτ, καθώς σφοδρή χιονοθύελλα παγίδεψε σχεδόν 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Εκατοντάδες ντόπιοι κάτοικοι και ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, ορισμένοι τουρίστες έχουν ήδη διασωθεί.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ, στο Θιβέτ - μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλής σε ορειβάτες και πεζοπόρους.

Η διασωστική ομάδα Blue Sky του Θιβέτ δήλωσε ότι έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω του χιονιού, ενώ αρκετοί πεζοπόροι παρουσίαζαν συμπτώματα υποθερμίας.

Η τουριστική εταιρεία της επαρχίας Τινγκρί ανακοίνωσε την αναστολή της πώλησης εισιτηρίων και της πρόσβασης στην τουριστική περιοχή του Έβερεστ από το Σάββατο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η περιοχή πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, την ώρα που η γειτονική Νεπάλ βιώνει σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, παρασύροντας γέφυρες και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων τις τελευταίες δύο ημέρες.

