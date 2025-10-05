Ρωσία: Φεύγει από το δρόμο με το υπεραυτοκίνητό του και πέφτει σε κυγκλίδωμα - Βίντεο

Ο Εβγκένι Τσεμποτάρεφ, ένας γνωστός στη Ρωσία κασκαντέρ και μπλόγκερ από το Ροστόφ επί του Ντον, τράκαρε με το υπεραυτοκίνητό του, μια McLaren. Ισχυρίζεται ότι γλίστρησε εξαιτίας του βρεγμένου δρόμου, με αποτέλεσμα να πέσει στο προστατευτικό κυγκλίδωμα.

Το ρωσικό κανάλι SHOT αναφέρει ότι ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής κοντά στη γέφυρα Βοροσίλοφσκι. Ο Εβγκένι και ο φίλος του επέβαιναν στο σπορ αυτοκίνητο που υπέστη σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, ενδέχεται να ενεργοποιήθηκαν οι αισθητήρες των φρένων και το αυτοκίνητο άρχισε να φρενάρει από μόνο του.

Ο Εβγκένι και ο φίλος του δεν τραυματίστηκαν. Μια McLaren σαν κι αυτή κοστίζει περίπου 20 εκατομμύρια ρούβλια (208.000 ευρώ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.