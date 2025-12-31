Ψηλότερα κι από την «κορυφή του κόσμου»... Γιορτινά πλάνα από drone πάνω από το Έβερεστ, το ψηλότερο βουνό της Γης πήρε ένας αναρριχητής.
Drone footage captured above Mount Everest, Earth’s highest mountain at 8,849 meters. pic.twitter.com/mugCtFsyGh— Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) December 30, 2025
Το drone στη σύντομη πτήση του περνάει πάνω από το Έβερεστ, με το υψόμετρο να υπερβαίνει τα 9.932 μέτρα. Το είναι η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς των Ιμαλαΐων και η κορυφή της, το υψηλότερο σημείο της Γης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε υψόμετρο 8.848,86 μέτρων, και βρίσκεται στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας.
Η κορυφή του Έβερεστ βρίσκεται μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ. Το ύψος της μεταβάλλεται κατά μερικά χιλιοστά κάθε έτος λόγω της διαδικασίας ορογένεσης που δημιούργησε τα Ιμαλάια και συνεχίζεται και στην εποχή μας καθώς η Ινδική τεκτονική πλάκα συγκρούεται με την Ευρασιατική.
- «Θάνατος στον δικτάτορα»: Το κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν λόγω της ύφεσης πήρε γρήγορα αντικαθεστωτικό χαρακτήρα
- Απόκοσμες εικόνες στην Ιαπωνία - Σκιέρ σε τελεφερίκ ενώ μαίνεται χιονοθύελλα - Δείτε βίντεο
- Το κρυφό, υπερπολυτελές παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία, με ιδιωτικό νοσοκομείο και κρυοθάλαμο - Βίντεο, φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.