Συνεχίζεται το κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν μετά τη «βουτιά» του νομίσματος σε ιστορικό χαμηλό. Οι διαμαρτυρίες και οι απεργίες στο Ιράν για τον πληθωρισμό και την υποτίμηση του νομίσματος έχουν εξαπλωθεί από την Τεχεράνη σε αρκετές άλλες πόλεις αναφέρει το BBC, και πήραν γρήγορα αντικαθεστωτικό χαρακτήρα.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την Κυριακή, αφού οι καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης πραγματοποίησαν απεργία όταν το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου.

معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) December 29, 2025

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC Persian έχουν δείξει διαδηλώσεις στις πόλεις Καράτζ, Χαμεντάν, Κεσμ, Μαλάρντ, Ισφαχάν, Κερμανσάχ, Σιράζ και Γιαζντ. Η αστυνομία εθεάθη επίσης να χρησιμοποιεί δακρυγόνα σε μια προσπάθεια να διαλύσει τους διαδηλωτές. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στο εξωτερικό.

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαμαρτυρίες» και θα ακούσει «με υπομονή, ακόμη και αν έρθει αντιμέτωπη με σκληρές φωνές».

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έγραψε στο X αργά τη Δευτέρα ότι είχε δώσει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να πραγματοποιήσει συνομιλίες με αυτό που χαρακτήρισε ως «εκπροσώπους» των διαδηλωτών, ώστε να ληφθούν μέτρα «για την επίλυση των προβλημάτων και την υπεύθυνη δράση».

Watch Iran. 👀



The people of Iran have had enough of the Islamic regime. Mass protests are hitting major cities across Iran, calling to end the Islamic revolution and free the nation from Islam. pic.twitter.com/jz3vcjoxT2 — XRP NESARA-GESARA QFS 3.0 (@NesaraGesara0) December 31, 2025

Αποδέχτηκε επίσης την παραίτηση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας του Ιράν, Μοχαμάντρεζα Φαρζίν, και διόρισε τον πρώην υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αμπντολνάσερ Χεμμάτι για να τον αντικαταστήσει.

Φοιτητές πανεπιστημίου συμμετείχαν επίσης στις διαμαρτυρίες, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» - μια αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατέχει την απόλυτη εξουσία στο Ιράν.

Ορισμένοι διαδηλωτές ακούστηκαν επίσης να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του γιου του εκλιπόντος Σάχη Μοχαμάντ Ρεζά Παχλεβί, ο οποίος ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όπως «Ζήτω ο Σάχης».

درود می‌فرستم به شما بازاری‌ها و مردمی که خیابان‌ها را به دست خود گرفته‌اید.



تا زمانی که این رژیم سر کار است، وضعیت اقتصادی مملکت رو به زوال خواهد بود.



امروز، زمان همبستگی بیشتر است.



از تمام اقشار جامعه می‌خواهم که به هم‌میهنان‌تان در خیابانها بپیوندید و فریاد سقوط این نظام را… pic.twitter.com/MLjxGql7fL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) December 29, 2025

Απαντώντας, ο Ρεζά Παχλεβί, ο οποίος ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο X: «Είμαι μαζί σας. Η νίκη είναι δική μας επειδή ο σκοπός μας είναι δίκαιος και επειδή είμαστε ενωμένοι».

«Όσο αυτό το καθεστώς παραμένει στην εξουσία, η οικονομική κατάσταση της χώρας θα συνεχίσει να επιδεινώνεται», πρόσθεσε.

Ο λογαριασμός του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στο X στην περσική γλώσσα εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στις διαμαρτυρίες.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «επαινούν το θάρρος τους» και τάσσονται στο πλευρό όσων αναζητούν «αξιοπρέπεια και ένα καλύτερο μέλλον» μετά από χρόνια αποτυχημένων πολιτικών και οικονομικής κακοδιαχείρισης.

Free Iran pic.twitter.com/TntKKULfq7 — The Persian Jewess (@persianjewess) December 30, 2025

Το Ιράν φέρεται ότι ήταν ψηλά στην ατζέντα μιας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα τη Δευτέρα.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στη συνέχεια, ο Τραμπ αρνήθηκε να πει αν υποστήριζε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά είπε: «Έχουν πολλά προβλήματα: τεράστιο πληθωρισμό, η οικονομία τους είναι σε ύφεση, η οικονομία τους δεν είναι καλή και ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χαρούμενοι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι μπορεί να υποστηρίξει έναν ακόμη γύρο ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εάν η χώρα ανακατασκεύαζε τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων της.

🚨In Iran, where protests are met with overwhelming force, a young man sits alone in the street, facing security units without resistance.



A quiet moment that captures the courage many Iranians show every day. pic.twitter.com/vXAaeg6PQ2 — Daughters of Persia (@fightforpersia) December 29, 2025

