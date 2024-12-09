Eurogroup: Για πρώτη φορά μετά το Brexit συμμετέχει η Βρετανία

Σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τους δεσμούς με την ΕΕ μετά το Brexit, η κυβέρνηση της Βρετανίας στέλνει σήμερα στο Eurogroup την υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς.

«Η μείωση των εμπορικών φραγμών της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης και των δύο» αναμένεται να πει η βρετανίδα υπουργός στους ομολόγους της της ευρωζώνης, όταν θα συναντήσει την ομάδα για πρώτη φορά.

Η κυβέρνηση των Εργατικών της Βρετανίας, μετά την άνοδό της στην εξουσία τον Ιούλιο, επιδιώκει να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις σε μια προσπάθεια να αυξήσει την ανάπτυξη.

Η ομιλία της Ριβς στο Eurogroup θα είναι η πρώτη από Βρετανό υπουργό Οικονομικών μετά το Brexit και η πρόσκλησή της στη συνεδρίαση του Eurogroup έγινε ως εταίρος της ΕΕ, με την ιδιότητα του μέλους της G7.

«Πιστεύω ότι μια στενότερη οικονομική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Έχει να κάνει με τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξής μας», θα τονίσει η Ριβς.

«Η επαναφορά των σχέσεων έχει να κάνει με το συμφέρον των κοινών μας οικονομιών και εκείνων που εξαρτώνται από αυτό. Αυτό σημαίνει να καταρρίψουμε τα εμπόδια στο εμπόριο» σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας της βρετανίδας υπουργού, που δημοσιεύει το Reuters.

Η Ρέιτσελ Ριβς μεταξύ άλλων, αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησης από τις προηγούμενες που έφεραν το «χάος» και αναμένεται να πει στους Ευρωπαίους ομολόγους της: «Θέλουμε μια σχέση που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον πραγματισμό. Και σε όλα αυτά που μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού για να διατηρήσουμε τις χώρες μας ασφαλείς, προστατευμένες και ευημερούσες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.