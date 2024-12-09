Ερντογάν: Η Μέρκελ αναντικατάστατη, έφυγε και τέλειωσε η πολιτική στη Γερμανία

Το εγκώμιο της Άνγκελα Μέρκελ έπλεξε την Κυριακή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή και την αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε την πρώην καγκελάριο «αναντικατάστατη», ενώ δήλωσε ότι «αγάπησε», τον Γκέρχαρντ Σρέντερ επειδή τον σεβόταν στο Ραμαζάνι.

«Βέβαια η Μέρκελ είχε μια αναντικατάστατη θέση. Από τη στιγμή που έφυγε η Μέρκελ τελείωσε και η πολιτική στη Γερμανία. Είναι περίεργο αυτό. Όμως στη Γερμανία ένας ηγέτης που εκτίμησα και ας το πάω παραπέρα, που αγάπησα είναι ο Σρέντερ. Ήταν ιδιαίτερα διαφορετικός ο σεβασμός που μας έδειχνε και πράγματι ο Σρέντερ ήταν ένας καλός ηγέτης. ήταν ιδιαίτερα διαφορετικές οι σχέσεις μας. Για παράδειγμα στη νηστεία του Ραμαζανιού, στο τραπέζι που καθόμουν εγώ , ο Σρέντερ δεν έπινε μπίρα. Ήταν ένας άνθρωπος που έδειχνε τέτοιο σεβασμό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνάντηση με νέους» απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε, δήλωσε επίσης ότι έχουν απομείνει μόνο δύο ηγέτες σε όλο τον κόσμο, ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη σκιά της ανατροπής του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το βιβλίο της Άνγκελα Μέρκελ και τις διπλωματικές σχέσεις ο Ερντογάν είπε ότι:

«Πέρα από τις δηλώσεις, είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ο μηχανισμός διαλόγου μαζί τους. Αυτό το ονομάζουμε διπλωματικές "επιθέσεις". Συνεχίζοντας αυτές τις διπλωματικές επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει μόνο δύο από τους ηγέτες στον κόσμο. Είμαι μόνο εγώ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι άλλοι ηγέτες εξαλείφθηκαν».

Erdogan:



“There are only two people left among the leaders in the world. Me and Putin.



I have completed 22 years in office. Putin is close to that. All the others have been eliminated and left.”



pic.twitter.com/vjBtT3GWKG — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 8, 2024

Πηγή: skai.gr

