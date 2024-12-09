Τουρκία: Πανηγυρισμοί από την ανατροπή του Άσαντ και την επικράτηση των Ισλαμιστών

Πανηγυρισμούς προκάλεσε στην Τουρκία η ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από τους αντάρτες, κυρίως τους Ισλαμιστές, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης. Την ίδια στιγμή ωστόσο, επικρατεί και προβληματισμός για την ισχύ των Κούρδων της Συρίας (PKK/YPG) που απλώνονται σε μεγάλο μέρος των τουρκικών νοτιοανατολικών συνόρων.

«Υπήρχε ένας χάρτης όπου δείχναμε σημεία των δυνάμεων του καθεστώτος, όμως τώρα ο χάρτης έχει δυο χρώματα. Στη Συρία, το κίτρινο χρώμα δείχνει τις περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/ΥPG, δεν είναι απλά τα πράγματα... Ελέγχουν το 1/3 της Συρίας και γειτονεύουν με την Τουρκία. Όμως θέλω να δείτε εδώ κάτι. Είναι ο Ευφράτης ποταμός που τώρα έχει γίνει ένα φυσικό σύνορο. Οι δυνάμεις της αντίστασης προσπαθούν να σπρώξουν τις δυνάμεις του YPG σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη. Το γαλάζιο χρώμα δεν μπορούμε να το πούμε πως αποτελείται μόνο από τις δυνάμεις του HTS (ισλαμιστές), υπάρχουν πολλές ομάδες, και το ερώτημα είναι το τι θα συμβεί καθώς δεν μιλάμε για μια μόνο δύναμη εξουσίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του τουρκικού δικτύου NOW Haber.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.