Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγριεμένο γοφάρι δάγκωσε ηλικιωμένη λουόμενη - Πανικός σε παραλία

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η παραλία εκκενώθηκε, καθώς όλοι πίστεψαν ότι πρόκειται για επίθεση καρχαρία

paralia

Πανικός επικράτησε σε δημοφιλή παραλία στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, όταν μία ηλικιωμένη τουρίστρια δέχθηκε επίθεση από ένα αγριεμένο ψάρι, που αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν καρχαρίας. 

Η 85χρονη Ιταλίδα έκανε το μπάνιο της στην παραλία Πάλμα όταν ξαφνικά άρπαζε το πόδι της το ψάρι.Η ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε έντρομη στην ακτή με μια μεγάλη πληγή που αιμορραγούσε στην αριστερή της γάμπα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η παραλία εκκενώθηκε, καθώς όλοι πίστεψαν ότι πρόκειται για επίθεση καρχαρία.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Independent, η πληγή ήταν τόσο σοβαρή, έλειπε κομμάτι από το δέρμα της γυναίκας, που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Εκεί όμως διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν σημάδια από δόντια και η ανάλυση έδειξε ότι υπεύθυνο για την άγρια επίθεση ότι ένα… γοφάρι (blue fish). 

Το γοφάρι είναι ένα μεγάλο και αρπακτικό ψάρι με ισχυρό σαγόνι που απαντάται συχνά στη Μεσόγειο κατά τους θερμότερους μήνες (και στον Ατλαντικό)

Το είδος δεν είναι γνωστό ότι επιτίθεται τακτικά σε ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι επιθετικό όταν πεινάει ή αισθάνεται απειλούμενο.

γοφαρι

Το μήκος του φθάνει και τα 2 μέτρα και το βάρος του τα 50 κιλά. Τα συνηθέστερα μεγέθη σε Ελληνικά ύδατα κυμαίνονται μεταξύ 0,5-7 κιλών, αν και κατά καιρούς σημειώνονται συναντήσεις με γοφάρια άνω των 10 κιλών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: παραλία καρχαρίας Μαγιόρκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark