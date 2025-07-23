Πανικός επικράτησε σε δημοφιλή παραλία στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, όταν μία ηλικιωμένη τουρίστρια δέχθηκε επίθεση από ένα αγριεμένο ψάρι, που αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν καρχαρίας.

Η 85χρονη Ιταλίδα έκανε το μπάνιο της στην παραλία Πάλμα όταν ξαφνικά άρπαζε το πόδι της το ψάρι.Η ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε έντρομη στην ακτή με μια μεγάλη πληγή που αιμορραγούσε στην αριστερή της γάμπα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η παραλία εκκενώθηκε, καθώς όλοι πίστεψαν ότι πρόκειται για επίθεση καρχαρία.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Independent, η πληγή ήταν τόσο σοβαρή, έλειπε κομμάτι από το δέρμα της γυναίκας, που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Εκεί όμως διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν σημάδια από δόντια και η ανάλυση έδειξε ότι υπεύθυνο για την άγρια επίθεση ότι ένα… γοφάρι (blue fish).

Majorca beach evacuated after elderly swimmer attacked by savage fish https://t.co/4RTtk0ZgMy pic.twitter.com/pyyP2Jo5Qm — The Independent (@Independent) July 23, 2025

Το γοφάρι είναι ένα μεγάλο και αρπακτικό ψάρι με ισχυρό σαγόνι που απαντάται συχνά στη Μεσόγειο κατά τους θερμότερους μήνες (και στον Ατλαντικό)

Το είδος δεν είναι γνωστό ότι επιτίθεται τακτικά σε ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι επιθετικό όταν πεινάει ή αισθάνεται απειλούμενο.

Το μήκος του φθάνει και τα 2 μέτρα και το βάρος του τα 50 κιλά. Τα συνηθέστερα μεγέθη σε Ελληνικά ύδατα κυμαίνονται μεταξύ 0,5-7 κιλών, αν και κατά καιρούς σημειώνονται συναντήσεις με γοφάρια άνω των 10 κιλών.

Πηγή: skai.gr

