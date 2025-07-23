Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, πραγματοποίησαν προγραμματισμένη περιπολία πάνω από διεθνή ύδατα στη Βερίγγειο Θάλασσα, μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πορεία των ρωσικών βομβαρδιστικών, ανέφερε το υπουργείο.

Η Βερίγγειος Θάλασσα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Αλάσκα, γεγονός που καθιστά την περιοχή στρατηγικά ευαίσθητη για τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

