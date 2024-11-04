Τους τελευταίους μήνες ο πόλεμος στη Γάζα έχει εξαπλωθεί και στο Λίβανο με την εξόντωση της Χεζμπολάχ να αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για το Ισραήλ. Αλλά αν θέλει πραγματικά το εβραϊκό κράτος να εξοντώσει την σιίτικη οργάνωση οι πυραυλικές επιθέσεις δεν αρκούν. Σύμφωνα μα τον αρθρογράφο της Jerusalem Post, Michael Oren, το Ισραήλ πρέπει να χτυπήσει μια από τις κύριες πηγές χρηματοδότησής της οργάνωσης, τα ναρκωτικά.

Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, το 1997, η Χεζμπολάχ και οι Σύροι σύμμαχοί της ήταν περιφερειακοί ηγέτες στην παραγωγή ηρωίνης. Τα χωράφια με παπαρούνες από τα οποία εξήχθησαν τα οπιούχα κάλυπταν την κοιλάδα Bekaa και άλλες εύφορες περιοχές. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 25 ετών, η Χεζμπολάχ μετατράπηκε από μια σχετικά μικρή τρομοκρατική δύναμη σε έναν τεράστιο στρατό, μια από τις πιο τρομερές στρατιωτικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής.

Οι 15.000 ρουκέτες και οι πύραυλοι που αντιμετώπισε το Ισραήλ στον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006 αυξήθηκαν σε περισσότερους από 150.000.

Από τότε που εισέβαλε στο νότιο Λίβανο τον Σεπτέμβριο, ο Ισραηλινός Στρατός έχει αποκαλύψει ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων, πλήρως εξοπλισμένες με όπλα, σχεδιασμένες για να διευκολύνουν τα σχέδια της οργάνωσης και συγκεκριμένα την προγραμματισμένη κατάκτηση της Γαλιλαίας από τη Χεζμπολάχ.

Όλος αυτός ο οπλισμός, η υποδομή και η εκπαίδευση κοστίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Μεγάλο μέρος αυτού του ποσού καταβλήθηκε από το Ιράν, αλλά ένας όχι λιγότερο προσοδοφόρος παραγωγός χρήματος είναι –ακόμα– το εμπόριο ναρκωτικών, επισημαίνει ο αρθρογράφος.



Ωστόσο, η φύση της επιχείρησης έχει αλλάξει. Ενώ η κοιλάδα Bekaa εξακολουθεί να παράγει τεράστιες ποσότητες οπίου και κάνναβης, η Χεζμπολάχ επικεντρώνεται τώρα στη φαινεθυλίνη, μια συνθετική αμφεταμίνη και ψυχοδιεγερτικό περισσότερο γνωστό με το εμπορικό της όνομα, Captagon. Παράνομο στις περισσότερες χώρες, το Captagon παράγεται στη Συρία, η οποία ευθύνεται για το 80% της παγκόσμιας αγοράς, και διανέμεται από τη Χεζμπολάχ.

Ο έλεγχος των οδών ανεφοδιασμού του Captagon σε όλη τη Μέση Ανατολή προς την Ιορδανία και το Ιράκ και οι εξαγωγές του στο εξωτερικό μέσω του λιμανιού της Βηρυτού έχει κάνει πλούσια τη Χεζμπολάχ.

Οι ετήσιες πωλήσεις του φαρμάκου ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων – που αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της Συρίας – αντιπροσωπεύουν το 40% του προϋπολογισμού της Χεζμπολάχ.

Ο Joseph Braude, ιδρυτής του Κέντρου Επικοινωνιών για την Ειρήνη, έχει τεκμηριώσει την εκμετάλλευση του Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ χάρης στα ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων. «Μαζί με την ιρανική υποστήριξη», είπε στο podcast του Bari Weiss Honestly. «Το σεξ και τα ναρκωτικά είναι ένα μεγάλο μέρος του τρόπου με τον οποίο (η Χεζμπολάχ) χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της και την πολεμική της μηχανή».

Ωστόσο, η εμπορία ναρκωτικών από τη Χεζμπολάχ δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Σε συνεργασία με τα καρτέλ της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Project Cassandra, που ξεκίνησε η Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) των ΗΠΑ το 2008, ερεύνησε τη συνεργασία της Χεζμπολάχ με τα καρτέλ. Ωστόσο, ακυρώθηκε από την κυβέρνηση Ομπάμα αποφασισμένη να επιτύχει μια πυρηνική συμφωνία με τον προστάτη της Χεζμπολάχ, το Ιράν.

Πιο πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2022, ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε νόμο για τη Δράση του Captagon, με σκοπό να διαταράξει το εμπόριο του Captagon.

Το Κογκρέσο ενέκρινε ένα δικομματικό νομοσχέδιο που απαιτεί νέες κυρώσεις κατά των κατασκευαστών και των διακινητών του ναρκωτικού. Το αν αυτά τα μέτρα επηρέασαν την αγορά Captagon ή με οποιονδήποτε τρόπο μείωσαν τα κέρδη της Χεζμπολάχ μένει να φανεί.

Στις 21 Οκτωβρίου, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την οικονομική τράπεζα Al-Qard Al-Hassan που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στη Βηρυτό μαζί με πολλά από τα υποκαταστήματά της στην κοιλάδα Bekaa.

Ενώ ήταν εξαιρετικά επικριτικές για τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, οι ΗΠΑ πιέστηκαν σκληρά να καταγγείλουν την καταστροφή μιας τράπεζας που υπόκεινται σε κυρώσεις, η οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, «μεταφέρει παράνομα κεφάλαια μέσω λογαριασμών και διαμεσολαβητών, εκθέτοντας τα λιβανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε πιθανές κυρώσεις.»σχολιάζει ο αρθρογράφος.

Από την οπτική γωνία του Ισραήλ, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, όπως είπε μια ανώτερη ισραηλινή στρατιωτική πηγή στη Wall Street Journal. «Ο σκοπός του χτυπήματος είναι να στοχεύσει την ικανότητα της Χεζμπολάχ να λειτουργήσει τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και μετά, να ανοικοδομήσει και να επανεξοπλιστεί».

Επίτευξη στόχων μέσω βομβαρδισμού της βιομηχανίας ναρκωτικών

Ο ίδιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί, ίσως με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, βομβαρδίζοντας τη βιομηχανία ναρκωτικών της Χεζμπολάχ. Ο πρώην επικεφαλής του τμήματος τρομοκρατίας της Μοσάντ, Οντέντ Αϊλάμ συμφώνησε, λέγοντας: «Η στόχευση των εργαστηρίων ναρκωτικών της οργάνωσης στην κοιλάδα Bekaa θα μπορούσε να βλάψει τις επιχειρήσεις της».

Σήμερα, η καταστροφή της αυτοκρατορίας των ναρκωτικών της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη ή λιγότερο αμφιλεγόμενη από ποτέ.

