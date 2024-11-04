Η Air France αναστέλλει προληπτικά τις πτήσεις πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα

Η Air France ανέστειλε προληπτικά «μέχρι νεοτέρας» χθες Κυριακή κάθε υπέρπτηση στη ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας, αφού πλήρωμα ανέφερε πως παρατήρησε «φωτεινό αντικείμενο» πάνω από το Σουδάν, γνωστοποίησε ο γαλλικός αερομεταφορέας.

«Η Air France επιβεβαιώνει ότι προληπτικά, η εταιρεία αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας εντολής τις υπερπτήσεις στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας», σύμφωνα με ανακοίνωσή της που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η απόφαση ακολουθεί την παρατήρηση από πλήρωμα φωτεινού αντικειμένου σε μεγάλο ύψος στην ζώνη του Σουδάν», πρόσθεσε.

Η Air France διευκρίνισε πως η πορεία που ακολούθησαν ορισμένα αεροσκάφη της τροποποιήθηκε και κάποια έκαναν αναστροφή κι επέστρεψαν στα αεροδρόμια από όπου είχαν αναχωρήσει.

Οι πτήσεις 473 (Μαυρίκιος-Παρίσι), 648 (Παρίσι-Λα Ρεϊνιόν) και 470 (Παρίσι-Μαυρίκιος) έγιναν με τροποποίηση της πορείας τους, κάτι που επιμήκυνε τον χρόνο πτήσης, διευκρίνισε η εταιρεία.

Όμως οι πτήσεις 934 (Παρίσι-Ανταναναρίβο) και 814 (Παρίσι-Ναϊρόμπι) χρειάστηκε να ακυρωθούν, τα αεροσκάφη επέστρεψαν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας και θα αναχωρήσουν ξανά όταν είναι εφικτό, πρόσθεσε.

Η Air France υπενθύμισε ότι η ασφάλεια των πελατών και των πληρωμάτων της αποτελεί «απόλυτη» και «επιτακτική» προτεραιότητα κι ότι παρακολουθεί μόνιμα την εξέλιξη της γεωπολιτικής κατάστασης σε περιοχές τις οποίες εξυπηρετεί ή από τις οποίες διέρχονται αεροσκάφη της για να εγγυάται το «υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας» των πτήσεών της.

Είναι η μοναδική που έλαβε τέτοιο μέτρο προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον κλάδο των αερομεταφορών, η οποία υπογράμμισε πως ο εναέριος χώρας στην περιοχή δεν έχει κλείσει.

Η κατάσταση στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνη, εξαιτίας τόσο του πολέμου στο Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, όσο και των αλλεπάλληλων επιθέσεων από τον Νοέμβριο του 2023 των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

