Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έπρεπε να είχα φύγει» από τον Λευκό Οίκο

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του χθες Κυριακή πως μετανιώνει που έφυγε από τον Λευκό Οίκο μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 — την οποία ουδέποτε αναγνώρισε.

«Είχαμε τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία της χώρας μας την ημέρα που έφυγα. Δεν επε να είχα φύγει. Εννοώ, ειλικρινά, επειδή τα είχαμε πάει τόσο καλά», υποστήριξε, κάπου μια ώρα και σαράντα λεπτά μετά την έναρξη ομιλίας του στην πόλη Λίτιτς, στην Πενσιλβάνια.

Διαβεβαίωσε πως αύριο Τρίτη θα βρίσκονται «εκατοντάδες δικηγόροι» της εκστρατείας του σε κάθε εκλογικό κέντρο.

Αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια της θητείας του (2017-2021): «Είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία. Είχαμε το τείχος. Είχαμε τα πάντα».

Ως ακόμη και σήμερα, ο κ. Τραμπ αρνείται πως έχασε τις εκλογές του 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Έκανε εκατοντάδες προσφυγές σε δικαστήρια, που απορρίφθηκαν όλες ανεξαιρέτως.

Την 6η Ιανουαρίου 2021, έπειτα από ομιλία του στην οποία επέμεινε πως αυτός ήταν ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι του «έκλεψαν» τη νίκη, οπαδοί του εξαπέλυσαν την αιματηρή έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, που κλόνισε την αμερικανική δημοκρατία.

Προτίμησε να απουσιάσει από την τελετή ορκωμοσίας του διαδόχου του αργότερα εκείνο τον μήνα, ερχόμενος σε ρήξη την παράδοση. Εγκατέλειψε λίγες ώρες νωρίτερα τον Λευκό Οίκο.

Στις αυριανές εκλογές είναι αντιμέτωπος με την αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις. Έχει σπείρει επανειλημμένα αμφιβολίες για την αξιοπιστία της διαδικασίας, μοιάζοντας να προετοιμάζει το έδαφος για νέα αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας του, ανησυχώντας πολλούς παρατηρητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

