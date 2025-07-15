Σκωτία: Eριξαν βαν στον περιμετρικό φράχτη αμυντικής βιομηχανίας

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τρεις γυναίκες σε μια επεισοδιακή διαμαρτυρία έξω από αμυντική βιομηχανία στη Σκωτία . Στη διάρκεια της συγκέντρωσης έξω από τις εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας Leonardo κοντά στο Εδιμβούργο, ένα βαν καρφώθηκε στον περιμετρικό φράχτη.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησε η ομάδα ακτιβιστών «Shut Down Leonardo» σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το βαν που προσέκρουσε στον φράχτη, με μια παλαιστινιακή σημαία στο πίσω μέρος του οχήματος.

Οι ακτιβιστές κατηγορούν την αμυντική βιομηχανία Leonardo ότι προμηθεύσει στο Ισραήλ εξαρτήματα για μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Η αστυνομία ανέφερε πως τρεις γυναίκες – ηλικίας 31, 34 και 42 ετών – συνελήφθησαν βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας.

Εκπρόσωπος της αμυντικής βιομηχανίας ανέφερε ότι «η Leonardo UK υπόκειται στους ελέγχους εξαγωγών της βρετανικής κυβέρνησης και δεν προμηθεύει εξοπλισμό απευθείας στο Ισραήλ».

Επισημαίνοντας πως επιθετικές και βίαιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ειρηνική διαμαρτυρία, τόνισε πως είναι απαράδεκτος «ο εκφοβισμός του προσωπικού» που «εργάζεται σκληρά για να υποστηρίξει την ασφάλεια και την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.