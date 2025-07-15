Κολομβία: 3 στρατιωτικοί πνίγηκαν σε εκπαίδευση

Τρεις στρατιωτικοί πνίγηκαν όταν παρασύρθηκαν από το ρεύμα ποταμού κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην Κολομβία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής Γουστάβο Πέτρο.

Οι τρεις ανθυπολοχαγοί συμμετείχαν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του στρατού που εστιάζει στη μάχη κατά των ανταρτών, συμπεριλαμβάνοντας ασκήσεις επιβίωσης σε εχθρική περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Χιραρντότ, στην κεντρική Κολομβία, περίπου 180 χλμ. νοτιοδυτικά της Μπογοτά. Μια ομάδα 11 στρατιωτικών έπρεπε να διασχίσει τον ποταμό Μαγδαλένα με "αυτοσχέδιες σχεδίες" τις οποίες είχαν κατασκευάσει "χρησιμοποιώντας όποια μέσα που είχαν στη διάθεσή τους", δήλωσε ο στρατηγός Χόρχε Χερντάντες, των ειδικών δυνάμεων του κολομβιανού στρατού, στο Blu Radio.

Εν μέσω του διάπλου, μιας απόστασης τεσσάρων χιλιομέτρων, οι στρατιωτικοί παρασύρθηκαν από το ρεύμα προς ένα πορθμείο που βρισκόταν στην όχθη του ποταμού.

Συνολικά, οκτώ στρατιώτες κατέφεραν να απεγκλωβιστούν, πρόσθεσε ο στρατηγός Χερνάντες.

Τρεις παρέμειναν παγιδευμένοι και έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό καθώς η σχεδία τους παρασύρθηκε κάτω από το πλοίο, διευκρίνισε ο πρόεδρος Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ποταμός Μαγδαλένα, η κύρια ποτάμια αρτηρία της χώρας, πηγάζει από ένα υψίπεδο της οροσειράς των Άνδεων στον νότο και εκβάλλει στην Καραϊβική Θάλασσα στον βορρά, διασχίζοντας την κεντρική Κολομβία.

Στην Κολομβία αρκετά δυστυχήματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια ασκήσεων ή επιχειρήσεων του στρατού. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι αίτια είναι η φθορά του αμυντικού εξοπλισμού.

Η Κολομβία, βυθισμένη εδώ και έξι δεκαετίες σε μια εσωτερική ένοπλη σύγκρουση που φέρνει αντιμέτωπους αντάρτες, εμπόρους ναρκωτικών και δυνάμεις ασφαλείας, διανύει σήμερα τη χειρότερη κρίση ασφαλείας σας εδώ και δέκα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

