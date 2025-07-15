Λογαριασμός
Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Συγγρού - Ενας σοβαρά τραυματίας (Βίντεο)

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Τροχαιο Συγγρού

Σοβαρό τροχαίο με τουλάχιστον έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Συγγρού, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο χτύπησε το μπροστινό και το έσπρωξε για αρκετά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα για Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός από τους επιβαίνοντες, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο Συγγρού
