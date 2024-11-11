Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συνομίλησε τηλεφωνικά με το νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συνομιλία μας ήταν περιεκτική και θα έλεγα πολύ εγκάρδια. Πιστεύω σε μια ισχυρότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ», αναφέρει στο βίντεο που ανήρτησε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο Instagram. Ο πρόεδρος της Σερβίας υπενθύμισε ότι «η υποστήριξη για την εκλογή Τραμπ στην Σερβία ήταν η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα» και ανέφερε πως «ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την τεράστια υποστήριξη που έλαβε από τους πολίτες της Σερβίας, από τον σερβικό λαό».

Ο Βούτσιτς επισήμανε ότι θα ακολουθήσει μία περίοδος ραγδαίας ανάπτυξης των σχέσεων των δύο χωρών και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «ο Τραμπ θα καρταφέρει να κάνει την Αμερική μεγάλη και η Σερβία θα γίνει μία αξιοπρεπής χώρα που θα μπορεί να συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με τις ΗΠΑ».

Ο Σέρβος πρόεδρος δεν αποκάλυψε ποιος είχε την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία, ανέφερε ωστόσο ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μαζί με τον Τραμπ ήταν και «φίλοι (σ.σ. της Σερβίας) που ανήκουν στο στενό περιβάλλον του προέδρου».

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη και συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε την Κυριακή η Washington Post, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

