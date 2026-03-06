Βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ικανά να πλήξουν εχθρούς με έως και 34 τόνους εκρηκτικών, βρίσκονται «καθ’ οδόν» προς το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μαζική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά του Ιράν, την οποία ο ίδιος αποκάλεσε «η μεγάλη επίθεση», είναι «προ των πυλών».

Παρατηρητές πτήσεων στο διαδίκτυο εντόπισαν έναν στόλο αεροσκαφών B-1 να ετοιμάζεται να ταξιδέψει από την αεροπορική βάση Dyess στο Τέξας προς τη βάση Fairford της RAF στο Gloucestershire, όπου αναμένεται να ενωθούν με περισσότερα stealth βομβαρδιστικά, συμπεριλαμβανομένων των B-2 και B-52.

Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, που κοστίζουν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια το καθένα, μπορούν να εκτελούν αποστολές μεγάλου βεληνεκούς χωρίς να εντοπίζονται, μεταφέροντας τους πιο καταστροφικούς πυραύλους στον κόσμο.

Πηγές αναφέρουν ότι το Σάββατο θα μπορούσε να είναι η «D-day» για έναν νέο γιγαντιαίο βομβαρδισμό – ακριβώς μία εβδομάδα αφότου η Αμερική και το Ισραήλ επιτέθηκαν για πρώτη φορά στο Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Η προειδοποίηση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν αυτή την εβδομάδα ότι «η μεγάλη επίθεση» έρχεται, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει συμβεί ακόμα».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η Αμερική θα χρησιμοποιήσει τώρα βρετανικές βάσεις της RAF για να αυξήσει «δραματικά» τα πλήγματά της στο Ιράν, αφού ο πρωθυπουργός επέτρεψε στους Αμερικανούς να εξαπολύουν αμυντικά πλήγματα από κοινές βάσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ.

«Όταν λέμε ότι έρχονται περισσότερα, εννοούμε περισσότερες μοίρες μαχητικών, περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες αμυντικές ικανότητες και περισσότερα κύματα βομβαρδιστικών με μεγαλύτερη συχνότητα», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Μετά από μια καθυστέρηση που οδήγησε τον Τραμπ να ισχυριστεί ότι ο σερ Κιρ Στάρμερ ήταν «μη βοηθητικός» και ότι «δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ», το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει τώρα στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «αμυντικά» πλήγματα κατά εγκαταστάσεων πυραύλων στο Ιράν.

Ειδικοί πιστεύουν ότι η Αμερική θα μπορούσε να ρίξει τη «Μητέρα όλων των βομβών» (MOAB) στο Ιράν - ένα εκρηκτικό 10 τόνων που μπορεί να δημιουργήσει κρατήρα 1.000 ποδών (περίπου 300 μέτρων) κατά την έκρηξη.

Τα «καταστρεπτικά» B-1 και MOAB

Τα βομβαρδιστικά B-1, που εδρεύουν στο Dyess του Τέξας, μπορούν να εκτελούν αποστολές μεγάλου βεληνεκούς χωρίς εντοπισμό, ενώ μεταφέρουν τους πιο καταστροφικούς πυραύλους παγκοσμίως. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δύναμης βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς της Αμερικής και, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, μπορούν να «παραδώσουν γρήγορα τεράστιες ποσότητες όπλων ακριβείας και μη, εναντίον οποιουδήποτε αντιπάλου, οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή».

Η MOAB, το μεγαλύτερο μη πυρηνικό όπλο των ΗΠΑ, ενδέχεται να ριφθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Έχει λάβει το προσωνύμιο «Μητέρα όλων των βομβών» – ένα λογοπαίγνιο με το ακρωνύμιο «MOAB» (Massive Ordnance Air Burst). Οποιοσδήποτε βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης εξαϋλώνεται.

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα στο Ιράν, αλλά χρησιμοποιήθηκε στο Αφγανιστάν το 2017. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα στους δημοσιογράφους πόσο «πολύ περήφανος» είναι γι’ αυτήν. Αμερικανικά B-2 έριξαν παρόμοιες καταστροφικές βόμβες GBU-57 «bunker-busters» σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου τον Ιούνιο του 2025. Η MOAB προκαλεί επιφανειακή καταστροφή σε μεγάλη έκταση, ενώ η GBU-57 διεισδύει βαθιά στο έδαφος πριν εκραγεί.

Οι ενδείξεις κλιμάκωσης των επιθέσεων

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η «μεγάλη επίθεση», για την οποία ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει το Ιράν, θα χρησιμοποιήσει το πιο καταστροφικό οπλοστάσιο της Αμερικής – και φαίνεται επικείμενη.

Ο Sascha Bruchmann, ερευνητής άμυνας στο IISS, δήλωσε στην Daily Telegraph: «Η "μεγάλη επίθεση" είναι μια παρατεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμού μέσω του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών. Τώρα που έχει επιτευχθεί αεροπορική κυριαρχία και έχουμε δει αμερικανικά drones Reaper πάνω από πόλεις, κάτι που δεν θα συνέβαινε αν υπήρχε κάποιο είδος αεράμυνας».

Σε μια περαιτέρω ένδειξη εντατικοποίησης της αεροπορικής δραστηριότητας γύρω από το Fairford, τέθηκε σήμερα σε ισχύ μια προσωρινή Ζώνη Υποχρεωτικού Αναμεταδότη (TMZ). Το μέτρο αυτό, που απαιτεί από τα αεροσκάφη να έχουν ενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους για μεγαλύτερη ασφάλεια, τέθηκε σε ισχύ στις 3 μ.μ. για τον επόμενο μήνα – υποδεικνύοντας ότι η βάση θα είναι πιο πολυσύχναστη από το κανονικό για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες.

Το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις κινήσεις των αμερικανικών αεροσκαφών.

