Τρεις γυναίκες ανακρίθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον πρώην ιδιοκτήτη του πολυκαταστήματος Harrods Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ως ύποπτες κυρίως για συνέργεια σε βιασμό και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Οι γυναίκες αυτές έδωσαν κατάθεση από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Μαρτίου. Δεν έχουν συλληφθεί και η έρευνα συνεχίζεται, διευκρίνισε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία του Λονδίνου ανακρίνει υπόπτους στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, μιας από «τις μεγαλύτερες και πολυπλοκότερες» που έχει αναλάβει ποτέ.

Συνολικά, 154 θύματα έχουν καταθέσει στις αρχές και κατηγορούν τον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ για σεξουαλική επίθεση, βιασμό, σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων. Ο Αλ Φαγέντ, που εκτός από το Harrods ήταν ιδιοκτήτης και του πολυτελούς ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι, πέθανε το 2023, σε ηλικία 96 ετών, χωρίς να ερωτηθεί ποτέ από την αστυνομία, παρά τις πολλές καταγγελίες σε βάρος του. Τα περισσότερα θύματα ήταν νεαρές πωλήτριες ή βοηθοί στο Harrods.

Η υπόθεση άνοιξε και πάλι μετά τη μετάδοση μιας έρευνας του BBC, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι καταγγελίες αφορούν συμβάντα από το 1977 μέχρι το 2014.

Οι τρεις γυναίκες που κατέθεσαν είναι ηλικίας 40-60 ετών, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Μολονότι ο Αλ Φαγέντ δεν είναι πια στη ζωή για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη κάθε πρόσωπο που πιστεύεται ότι έπαιξε κάποιον ρόλο στα αδικήματά του», είπε η Άντζελα Κραγκς, η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η γαλλική δικαιοσύνη ερευνά επίσης από το περασμένο καλοκαίρι ένα μεγάλο δίκτυο εμπορίας γυναικών που φέρεται να είχε συγκροτήσει ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ. Πολλές γυναίκες έχουν δώσει καταθέσεις στο Παρίσι και μία από αυτές, η Κριστίνα Σβένσον, εργαζόμενη ως βοηθός του Αλ Φαγέντ στο Ritz, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «την κακοποιούσε κάθε φορά που την έβλεπε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.