Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν σε 4-6 εβδομάδες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον εκτιμά πως οι αμερικανικοί στόχοι μπορούν θα ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η Λέβιτ ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πιθανούς υποψηφίους για την ηγεσία του Ιράν, μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη της χώρας.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πρόσωπα που εξετάζονται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα για αυτό», δήλωσε η Λέβιτ.

Στη συνέντευξη της Πέμπτης, ο Τραμπ είπε ότι θεωρεί απίθανο ο επόμενος ηγέτης του Ιράν να είναι ο γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε αναδειχθεί ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τη διαδοχή του πατέρα του, που σκοτώθηκε σε στρατιωτικό πλήγμα στην αρχή του πολέμου.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο «άνευ όρων παράδοση».

«Αυτό που εννοεί ο πρόεδρος είναι ότι, όταν εκείνος ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών διαπιστώσει ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ και ότι οι στόχοι της επιχείρησης «Epic Fury» έχουν πλήρως επιτευχθεί, τότε το Ιράν ουσιαστικά θα βρίσκεται σε κατάσταση άνευ όρων παράδοσης, είτε το δηλώσει επισήμως είτε όχι», ανέφερε η Καρολάιν Λέβιτ.

«Ειλικρινά», συνέχισε, «δεν έχουν και πολλούς ανθρώπους για να το πουν αυτό εκ μέρους τους, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν εξουδετερώσει περισσότερους από 50 ηγέτες του πρώην τρομοκρατικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ανώτατου Ηγέτη».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.



Πηγή: skai.gr

