WP: Ακύρωση άσκησης του αμερικανικού στρατού τροφοδοτεί σενάρια ανάπτυξης δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός ακύρωσε αιφνιδιαστικά τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη εκπαιδευτική άσκηση για το επιτελείο μιας επίλεκτης μονάδας αλεξιπτωτιστών, σύμφωνα με αξιωματούχους, τροφοδοτώντας εικασίες στο Πεντάγωνο ότι στρατιώτες με εξειδίκευση σε χερσαίες επιχειρήσεις και άλλες αποστολές ενδέχεται να σταλούν στη Μέση Ανατολή, καθώς διευρύνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας διαθέτει μία ταξιαρχία μάχης περίπου 4.000 έως 5.000 στρατιωτών, έτοιμη να αναπτυχθεί μέσα σε 18 ώρες για αποστολές όπως η κατάληψη αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών, η ενίσχυση αμερικανικών πρεσβειών και η διευκόλυνση έκτακτων εκκενώσεων. Το επιτελείο της μονάδας είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Μέχρι την Παρασκευή δεν είχε εκδοθεί καμία διαταγή ανάπτυξης, δήλωσαν αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν την κατάσταση. Σημείωσαν επίσης ότι ο στρατός αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει μια προγραμματισμένη αποστολή στη Μέση Ανατολή για μια μονάδα ελικοπτέρων της 82ης Μεραρχίας, κάτι που όμως δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από τα τέλη της άνοιξης.

Άλλοι στρατιώτες της 82ης Μεραρχίας συνέχισαν να εκπαιδεύονται τις τελευταίες ημέρες στη Λουιζιάνα. Ωστόσο, η αιφνιδιαστική αλλαγή σχεδίων για το επιτελεί, το οποίο ενημερώθηκε να παραμείνει στη Βόρεια Καρολίνα αντί να συμμετάσχει στην άσκηση στο Fort Polk της Λουιζιάνα, καθώς και ο σημαντικός ρόλος της 82ης Μεραρχίας σε προηγούμενες συγκρούσεις, έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι η Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης της μεραρχίας ενδέχεται να κληθεί να αναπτυχθεί.

«Όλοι προετοιμαζόμαστε για κάτι, για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε ένας αξιωματούχος που γνωρίζει το ζήτημα.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού παρέπεμψαν για σχετικές ερωτήσεις στο Πεντάγωνο, το οποίο εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση αρνούμενο να δώσει λεπτομέρειες. «Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας δεν συζητούμε μελλοντικές ή υποθετικές μετακινήσεις δυνάμεων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για την απόφασή του να ξεκινήσει τη σύγκρουση με το Ιράν και έχει δηλώσει δημόσια ότι «πιθανότατα» δεν θα χρειαστούν αμερικανικά χερσαία στρατεύματα στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Ωστόσο, ο ίδιος και οι στενοί συνεργάτες του έχουν επανειλημμένα αποφύγει να αποκλείσουν εντελώς αυτό το ενδεχόμενο.

Η Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της ασφάλειας της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, λίγο πριν τη δολοφονία το 2020 του Κασέμ Σολεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς του Ιράν, ο οποίος θεωρούνταν υπεύθυνος για εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού προσωπικού στη Μέση Ανατολή. Η μονάδα είχε επίσης βασικό ρόλο στην εκκένωση του Αφγανιστάν το 2021 και στην ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη το 2022, όταν η Ρωσία ετοιμαζόταν να εισβάλει στην Ουκρανία.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών πριν από σχεδόν μία εβδομάδα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βασιστεί κυρίως σε αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα για να στοχεύσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το οπλοστάσιο του Ιράν, που περιλαμβάνει πυραύλους, επιθετικά drones και πολεμικά πλοία. Καθώς πολλές ιρανικές άμυνες έχουν καταρρεύσει, οι αμερικανικές δυνάμεις πετούν πλέον ελεύθερα πάνω από το Ιράν, ρίχνοντας πυρομαχικά με μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η αποστολή αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν «δεν αποτελεί μέρος του τρέχοντος σχεδίου», αλλά πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να αποκλείσει «καμία επιλογή που βρίσκεται στο τραπέζι για τον πρόεδρο».

Σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με πιθανή ανάπτυξη «αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος», λέγοντας ότι αυτό είναι «ζήτημα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής».

«Δεν καθορίζω εγώ την πολιτική», πρόσθεσε. «Εγώ εκτελώ την πολιτική».

Όπως είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα η Washington Post, ο Κέιν είχε προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι οι ελλείψεις σε πυρομαχικά και η περιορισμένη στρατιωτική στήριξη από συμμάχους των ΗΠΑ θα αύξαναν σημαντικά τον κίνδυνο οποιασδήποτε επιχείρησης στο Ιράν και για το προσωπικό που θα συμμετείχε σε αυτήν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει αυτές τις ανησυχίες.

Ο Κέιν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επίσης νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Ο ναύαρχος Τσαρλς «Μπραντ» Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM και υπεύθυνος για την εκστρατεία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τάμπα της Φλόριντα ότι η αμερικανική στρατιωτική ισχύς στην περιοχή αυξάνεται, ενώ η αντίστοιχη του Ιράν μειώνεται. Όπως είπε, τις τελευταίες ημέρες έχουν εκτοξευθεί όλο και λιγότεροι ιρανικοί πύραυλοι και drones.

Πετώντας απευθείας πάνω από το Ιράν, είπε ο Κούπερ, οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν το «κέντρο βάρους» της χώρας «με συντριπτική ισχύ και εμβέλεια». Μεταξύ άλλων, βομβαρδιστικά B-2 ρίχνουν βόμβες 2.000 λιβρών σε υπόγειους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.

Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί καθώς το Ιράν εξαπέλυσε σφοδρές αντεπιθέσεις εναντίον αμερικανικών θέσεων και συμφερόντων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και άλλες απώλειες» πριν ολοκληρωθεί η εκστρατεία, προσθέτοντας: «Έτσι είναι τα πράγματα».

Ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του δεν έχουν δεσμευτεί σε σαφές χρονοδιάγραμμα για το τέλος της σύγκρουσης. Ο Τραμπ έχει πει ότι μπορεί να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά ότι οι ΗΠΑ «έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για πολύ περισσότερο».

Μια βασική ανησυχία, σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι τα περιορισμένα αποθέματα ορισμένων κρίσιμων όπλων. Το Πεντάγωνο καταναλώνει γρήγορα πυρομαχικά ακριβείας και πυραύλους αναχαίτισης αεράμυνας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν αρνηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, σημειώνοντας ότι καθώς οι ιρανικές άμυνες καταρρέουν, οι ΗΠΑ στρέφονται περισσότερο σε επιθέσεις από επανδρωμένα αεροσκάφη με πυρομαχικά που έχουν άφθονα.

«Δεν έχουμε καμία έλλειψη πυρομαχικών», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Τα αποθέματά μας σε αμυντικά και επιθετικά όπλα μάς επιτρέπουν να συνεχίσουμε αυτή την εκστρατεία όσο χρειαστεί».

Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, ένας πρώτος στόχος θα μπορούσε να είναι το νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με αναλυτές. Το νησί, περίπου 15 μίλια από την ιρανική ακτή, φιλοξενεί κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, από τις οποίες περνά περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Η κατάληψη του νησιού από τις ΗΠΑ θα έδινε στην κυβέρνηση Τραμπ έλεγχο ενός κεντρικού πυλώνα της ιρανικής οικονομίας, αλλά θα άφηνε τα αμερικανικά στρατεύματα εκτεθειμένα σε επιθέσεις.

Ο Μάικλ Ρούμπιν, ανώτερος ερευνητής στο American Enterprise Institute, χαρακτήρισε την κατάληψη του Χαργκ «αυτονόητη επιλογή», εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλέον ότι το Ιράν αποτελεί πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι αρχικά πίστευε.

Παρότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να δεχθούν πυρά, η κατάληψη του νησιού θα έδινε στις ΗΠΑ σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τον στρατό της.

Η εξασφάλιση των σημαντικότερων πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν θα ταίριαζε επίσης με την ευρύτερη στρατηγική του Τραμπ, ο οποίος έχει επιχειρήσει να εξασφαλίσει ενεργειακούς πόρους για τις ΗΠΑ, όπως με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και με την παρέμβαση στη Συρία κατά την πρώτη του θητεία.

Ωστόσο, η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πολιτικό ρίσκο για τον πρόεδρο, ο οποίος αντιμετωπίζει αντιδράσεις κατά του πολέμου τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από μέρος των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, μόλις 12% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ενώ 60% αντιτίθενται και 28% δηλώνουν αναποφάσιστοι.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.