Εσθονός ΥΠΕΞ: Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις για να διασφαλιστεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που θα μεσολαβήσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Margus Tsahkna, σύμφωνα με το Politico.

Ενώ η ένταξη στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο θα ήταν η καλύτερη εγγύηση ασφαλείας, δήλωσε ο Tsahkna, η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μιας συμφωνίας θα μπορούσε να είναι η δεύτερη καλύτερη λύση.

«Αν μιλάμε για πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια δίκαιη ειρήνη και τότε μιλάμε για ένταξη στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Tsahkna σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Αλλά χωρίς τις ΗΠΑ αυτό είναι αδύνατο. Και τότε μιλάμε για οποιαδήποτε μορφή εγγύησης με την έννοια της παρουσίας στο έδαφος», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ απείλησε να εγκαταλείψει τη στρατιωτική συμμαχία εάν τα ευρωπαϊκά μέλη δεν αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Υποσχέθηκε επίσης να φέρει μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, προκαλώντας φόβους ότι η συμφωνία θα είναι άδικη για το Κίεβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ θα αποχωρήσει στην πραγματικότητα από το ΝΑΤΟ, επειδή το να αφήσει την Ευρώπη στη Ρωσία δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

Αλλά οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, δήλωσε ο Tsahkna και προέτρεψε άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Εσθονίας, αυξάνοντας τους φόρους για να χρηματοδοτήσουν μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες.

Η Εσθονία, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας, δαπανά το 3,4% του ΑΕΠ της για την άμυνα, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στο ΝΑΤΟ μετά την Πολωνία. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε για ό,τι αποφασίσουν οι ΗΠΑ», τόνισε ο Tsahkna.

Πηγή: skai.gr

