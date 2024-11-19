Η Ευρώπη ίσως χρειαστεί 720 δισ. δολάρια σε δαπάνες για την άμυνά της, λένε αναλυτές

Οι κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να χρειαστεί να διπλασιάσουν τις αμυντικές δαπάνες για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία, καθώς και το ενδεχόμενο της μειωμένης αμερικανικής υποστήριξης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg Inteligence.

Τα 15 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ίσως χρειαστεί να αυξήσουν τις στρατιωτικές επενδύσεις κατά 340 δισ. δολάρια ετησίως στα 720 δισ. δολάρια, ανέφεραν οι αναλυτές του Bloomberg Inteligence με επικεφαλής τον George Ferguson

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα περιορίσει τις σχέσεις ασφαλείας των ΗΠΑ με την Ευρώπη ενώ κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ απείλησε ότι θα εγκαταλείψει τη στρατιωτική συμμαχία αν οι σύμμαχοι δεν αυξήσουν τις δαπάνες.

«Η ρωσική επιθετικότητα έχει ήδη ωθήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ferguson. «Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, την αντιμετώπιση της ευρύτερα επιθετικής στάσης της Μόσχας και την αντιμετώπιση του εντεινόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού με την Κίνα».

Η έκθεση αυτή έρχεται μετά την προειδοποίηση του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάιρο Ντράγκι για «αργή οδύνη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τα κράτη μέλη δεν ενεργήσουν άμεσα για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα της περιοχής με πρόσθετες επενδύσεις. Ο Ντράγκι πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη βιομηχανική της ικανότητα στην άμυνα για να διασφαλίσει ότι οι θεμελιώδεις αξίες της περιοχής δεν θα εξαϋλωθούν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως τανκς, ενίσχυση του πυροβολικού και οχήματα μάχης πεζικού για τις χερσαίες δυνάμεις της, καθώς και αεροσκάφη υποστήριξης, φορτηγά και καταδιωκτικά υποβρύχια.

Οι εταιρείες που ενδέχεται να επωφεληθούν από την αύξηση των αμυντικών δαπανών περιλαμβάνουν τις Leonardo SpA, Airbus, BAE Systems και Rolls Royce Holdings Plc, ανέφεραν οι αναλυτές.

Μετά από δεκαετίες μειωμένων επενδύσεων μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο επανεξοπλισμός αυτής της κλίμακας μπορεί να πάρει στην Ευρώπη περισσότερα από 10 χρόνια.

Αλλά η μικρότερη αμυντική βιομηχανική βάση της περιοχής πιθανόν να μην είναι σε θέση να προμηθεύσει όλα όσα χρειάζονται βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

«Οι Ευρωπαίοι ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν κάποιες από τις προτεραιότητες των δαπανών τους, με πολλούς από τους προϋπολογισμούς τους να έχουν ήδη τεθεί υπό αμφισβήτηση, αλλά το μέγεθος της απειλής είναι τέτοιο που δεν μπορούν να την αγνοήσουν», δήλωσε ο Ferguson.

