Περού-Κίνα: Από τη Σαγκάη στο Τσανκάι

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι φιλονικούν για το αν θα πρέπει να υλοποιήσουν τη συμφωνία Mercosur για τις εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και οι αναλυτές στις ΗΠΑ αδημονούν για τη νέα προσέγγιση απέναντι στην «πίσω αυλή τους» μετά την εκλογή Τραμπ, η Κίνα συνεχίζει να κτίζει τη σχέση της με την περιοχή. Ένα τέτοιο σημαντικό «λιθαράκι» αποτελεί και το υπερσύγχρονο λιμάνι στο Τσανκάι του Περού, μόλις 80 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα στις ακτές του Ειρηνικού.

Ένα υπερσύγχρονο, φαραωνικό έργο

Για τα εγκαίνιά του ταξίδεψε αυτοπροσώπως ο πρόεδρος Σι, κάτι που δείχνει και τη σημασία που του αποδίδει η ηγεσία του Πεκίνου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το κόστος της επένδυσης, που έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και θα φτάσει τα 3,5 δισεκατομμύρια με την ολοκλήρωσή του. Τα χρήματα αυτά προήλθαν σχεδόν αποκλειστικά από τη γνωστή μας Cosco, η οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Ένα μερίδιο διατηρεί και η εταιρεία Volcan από το Περού, η οποία όμως έχει περάσει σε ελβετικά χέρια και η οποία είχε ήδη από το 2007 και την αρχική ιδέα για ένα τέτοιο έργο, αλλά πολύ μικρότερων διαστάσεων.

Στα χέρια του Πεκίνου με προεδρική παρέμβαση

Η Cosco κατάφερε τελικά να κρατήσει το δικαίωμα του απόλυτου ελέγχου και διαχείρισης, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν στη χώρα από εκείνους που μιλούν για παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Χρειάστηκε -για να κατοχυρωθεί αυτό- η προσωπική παρέμβαση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε και η παράκαμψη προηγούμενων αποφάσεων της περουβιανής Δικαιοσύνης.



Αυτός είναι και ένας επιπρόσθετος λόγος ανησυχίας για τις ΗΠΑ, που φοβούνται ότι λόγω του μεγέθους, του βάθους, της έκτασής του και φυσικά του καθεστώτος του, το λιμάνι θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθεί και για στρατιωτικούς σκοπούς από το Πεκίνο.



Το σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύμπλεγμα σε μια έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα μειώσει έως και κατά δύο εβδομάδες τη σύνδεση της Λατινικής Αμερικής με τη Σαγκάη, που βασιζόταν έως τώρα σε λιμάνια στην άλλη πλευρά της αμερικανικής ηπείρου στον Ατλαντικό Ωκεανό και υπολογίζεται ότι θα μειώσει και το κόστος της μεταφοράς κατά 30%, δίνοντας ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα στο κινεζικό εμπόριο με την περιοχή.

Σημαντικός κόμβος για το μέλλον

Το Τσανκάι βρίσκεται πάνω στον παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, που συνδέει το Περού με τη Χιλή στον Νότο και το Εκουαδόρ και την Κολομβία στον Βορρά στην παράκτια γραμμή του Ειρηνικού. Συνδέεται επίσης μέσω της οδού που ενώνει τους δύο ωκεανούς και με τη Βραζιλία. Η Κίνα προμηθεύεται το 45% των αγροτικών της προϊόντων, ειδικά σόγια και κρέας, από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η Χιλή και το Περού είναι επίσης από τους βασικούς της προμηθευτές με δύο πολύ κρίσιμα ορυκτά μεταλλεύματα: τον χαλκό και το λίθιο. Τα δύο τρίτα των παγκοσμίως γνωστών αποθεμάτων λιθίου και περίπου το 40% των αποθεμάτων χαλκού βρίσκονται στις δύο αυτές χώρες. Πάντως στη Χιλή υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το ενδεχόμενο υποβάθμισης των δικών της λιμανιών μετά τη σημαντική αυτή αναβάθμιση του Περού.



Σε κάθε περίπτωση, για το Πεκίνο είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής του υπεροχής στη Λατινική Αμερική, εκεί που σταθερά δείχνουν να υποχωρούν τόσο οι ΗΠΑ, όσο και οι άλλοτε Ευρωπαίοι αποικιοκράτες. Το νέο αυτό τερματικό λιμάνι μετά την ολοκλήρωσή του θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και σημαντικότερα του πλανήτη, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου για τον «νέο δρόμο του μεταξιού», που απλώνεται ουσιαστικά σε όλες τις ηπείρους. Το μόνο όπλο που φαίνεται να έχουν προς το παρόν να αντιτάξουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι απέναντι σε αυτή είναι μέτρα προστατευτισμού, όπως οι δασμολογικές επιβαρύνσεις, που δεν μπορούν όμως να εμποδίσουν την ενίσχυση της θέσης της Κίνας στη Λατινική Αμερική ή στην Αφρική.

