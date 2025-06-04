Η βουλή της Εσθονίας ενέκρινε την Τετάρτη την αποχώρηση της χώρας από τη Συνθήκη της Οτάβα, η οποία απαγορεύει τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού, επικαλούμενη την αυξανόμενη στρατιωτική απειλή από τη γειτονική Ρωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κοινοβουλίου, 81 από τους 101 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης.

Και οι πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία - Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Πολωνία και Φινλανδία - έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από τη διεθνή συνθήκη λόγω της ρωσικής στρατιωτικής απειλής.

Η Ρωσία δεν είναι μέλος της Συνθήκης της Οτάβα και έχει χρησιμοποιήσει νάρκες ξηράς στη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία.

Η ψηφοφορία στην Εσθονία ακολουθεί εκείνες στη Λετονία και τη Λιθουανία, όπου τα κοινοβούλια έχουν ήδη εγκρίνει την αποχώρηση από τη συνθήκη.

Οι χώρες θα μπορούν να αποθηκεύουν και να τοποθετούν νάρκες κατά προσωπικού έξι μήνες μετά την ενημέρωση των άλλων μελών της συνθήκης και των Ηνωμένων Εθνών για την απόφασή τους.

Καμία από τις πέντε χώρες δεν έχει προβεί ακόμη σε αυτή την ενημέρωση.

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Τζόντι Γουίλιαμς, η οποία τιμήθηκε το 1997 για τη δράση της υπέρ της απαγόρευσης και εκκαθάρισης των ναρκών κατά προσωπικού, έχει επικρίνει τις αποφάσεις των γειτόνων της Ρωσίας.

«Οι νάρκες κατά προσωπικού δεν επηρεάζουν την έκβαση ενός πολέμου… Το μόνο που αφήνουν είναι ένα χάος που απειλεί τον ίδιο σας τον πληθυσμό», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian τον Απρίλιο.



