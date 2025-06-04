Οι ΗΠΑ αρνούνται να παράσχουν αεροπορική κάλυψη στις δυνάμεις που σχεδιάζουν να αποστείλλουν οι Ευρωπαίοι σε μια μεταπολεμική Ουκρανία, σημειώνει με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ επέμεινε ότι ένα αμερικανικό λεγόμενο backstop είναι απαραίτητο για να αποτρέψει τη Ρωσία από το να παραβιάσει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συνειδητοποίησαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παράσχει τις εγγυήσεις που επιδίωξαν για να στηρίξουν τον «συνασπισμό των προθύμων» υπό την ηγεσία της Ευρώπης, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η απροθυμία των ΗΠΑ να παράσχουν την υποστήριξη που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι τους υπογραμμίζει το πώς οι δυτικοί σύμμαχοι διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η εγγύηση των ΗΠΑ είναι απαραίτητη παράλληλα με μια ισχυρή ουκρανική δύναμη που θα υποστηριζόταν από συμμαχική εκπαίδευση και στρατεύματα, προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στο μέλλον.

Η ανάγκη αμερικανικής υποστήριξης

«Πρέπει να υπάρχει ένα αμερικανικό στήριγμα», δήλωσε ο Στάρμερ τον Φεβρουάριο. «Η αμερικανική εγγύηση ασφαλείας είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψουμε αποτελεσματικά τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία». Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία προσπαθούσαν να πείσουν τον Τραμπ να προσφέρει αεροπορική κάλυψη, καθώς και επιτήρηση των συνόρων, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

Παρά τις υποβαθμισμένες προσδοκίες τους για την πιθανή προσφορά των ΗΠΑ στη μεταπολεμική Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία εξακολουθούν να ελπίζουν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν πληροφορίες καθώς και επιτήρηση των συνόρων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ανέφεραν οι πηγές. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ελπίζουν επίσης ότι ο Τραμπ θα παρέμβει εάν τα βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα στοχοποιηθούν από τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά πιστεύουν ότι είναι απίθανο να θέσει μια τέτοια εγγύηση γραπτώς, δήλωσε μία από τις πηγές.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προσαρμόσει την εκτίμησή τους για το τι χρειάζεται για την αποτροπή της Ρωσίας. Τώρα πιστεύουν ότι ένας συνδυασμός ουκρανικών δυνάμεων, συμμαχικής εκπαίδευσης, ευρωπαϊκών στρατευμάτων, είναι αρκετός, ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο «συνασπισμός των προθύμων»

«Εκτιμούμε τη δουλειά που έχουν αναλάβει οι σύμμαχοι, ιδιαίτερα η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη Γερμανία και άλλους για την ανάπτυξη του «συνασπισμού των προθύμων», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη. «Βασιζόμαστε σε όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, ώστε να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν ηγετική θέση στη συνεισφορά στρατιωτικών πόρων και στην παροχή του πολιτικού κεφαλαίου για να γίνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η συμμαχική δύναμη - η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας του εναέριου χώρου, της ακτογραμμής και της ξηράς της Ουκρανίας, τοποθετώντας ευρωπαϊκά στρατεύματα μακριά από τα σύνορα σε κρίσιμα λιμάνια και υποδομές, παράλληλα με τη συνέχιση των παραδόσεων στρατιωτικού υλικού - εξαρτάται από μια ειρηνευτική διευθέτηση, την οποία οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν όλο και πιο απίθανη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν ολοκληρώσει τη χαρτογράφηση του πού θα εδρεύει η δύναμη και πώς θα λειτουργεί, αλλά έχουν βάλει το σχέδιο στον πάγο μέχρι να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Η εμφανής αποφασιστικότητα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσει την επίθεσή του στην Ουκρανία και η απαίτηση του Τραμπ ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη δική της ασφάλεια, έχει ωθήσει τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία εάν επιτευχθεί ειρήνη.

Από τους 30 συμμετέχοντες στον συνασπισμό, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης μη ευρωπαϊκά κράτη όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία, δεκαπέντε έχουν προσφέρει δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, ανέφερε το Bloomberg τον Απρίλιο. Παρόλα αυτά, οι χώρες που έχουν δεσμευτεί σταθερά να στείλουν στρατεύματα είναι λιγότερες από δέκα.

Πηγή: The Washington Post

