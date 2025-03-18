Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία αποσύρουν από τη συνθήκη απαγόρευσης των ναρκών κατά προσωπικού

Η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής, η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία, πρόκειται να αποσυρθούν από τη διεθνή συνθήκη της Οτάβα που απαγορεύει τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού, αναφέρεται σήμερα σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τέσσερις χώρες, οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία και οι οποίες επικαλέστηκαν την ανάγκη να ενισχύσουν την άμυνά τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Η αποχώρηση από τη συνθήκη του 1997, την οποία έχουν επικυρώσει ή έχουν προσχωρήσει σε αυτή πάνω από 160 κράτη, θα επιτρέψει στις χώρες αυτές να αρχίσουν να συσσωρεύουν ξανά νάρκες.

«Με αυτήν την απόφαση στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: οι χώρες μας είναι έτοιμες και μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να υπερασπιστούμε το έδαφός μας και την ελευθερία μας», αναφέρουν οι υπουργοί Άμυνας των τεσσάρων χωρών σε ανακοίνωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

