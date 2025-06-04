Ιταλία: «Συνάντηση συμφιλίωσης» Μελόνι-Μακρόν

Προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Ρώμη. Θέματα: Ουκρανικό, Μ. Ανατολή και εμπορικοί δασμοί. Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Σύμφωνα με τον ιταλικό Tύπο, ήταν μια «συνάντηση συμφιλίωσης». Η συνομιλία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν χθες βράδυ στο Κυβερνητικό Μέγαρο της Ρώμης, Παλάτσο Κίτζι, διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες.

Μια ουσιαστική προσπάθεια με στόχο να ξεπερασθούν οι διαφορές -ή τουλάχιστον να περιοριστούν όσο περισσότερο γίνεται- σε κύριας σημασίας θέματα, όπως το Ουκρανικό, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις της Ευρώπης με την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε σημερινή της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μελόνι χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιδιαίτερα χρήσιμη για να ενισχυθεί ο διάλογος και ο συντονισμός της Ιταλίας και της Γαλλίας, ενώπιον των ολοένα αυξανόμενων κοινών προκλήσεων».

Ουκρανικό, εμπορικοί δασμοί και Γάζα

Σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιταλία επανέλαβε την ικανοποίησή της για το ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει πρόθεση να αποσταλούν Ευρωπαίοι στρατιώτες. Η Ρώμη και το Παρίσι επέμειναν στην ανάγκη να επιτευχθεί «μια διαρκής και μόνιμη ειρήνη». Οι τόνοι έπεσαν, αλλά είναι σαφές ότι η Μελόνι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σαφώς στενότερη επαφή και συντονισμό με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ τόσο για το Ουκρανικό, όσο και με την ελπίδα να μπορέσει να βρεθεί μια κάποια λύση στο πρόβλημα των εμπορικών δασμών.

Οι θέσεις των δύο χωρών, όπως προέκυψε μετά από την αναλυτική συζήτηση στο Μέγαρο Κίτζι, είναι πιο κοντά σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τη γραφειοκρατική απλοποίηση, καθώς και τη στήριξη του τομέα παραγωγής αυτοκινήτων. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει καταδικάσει άμεσα την όλη στρατηγική της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τάσσεται υπέρ της λύσης των «δύο κρατών για δύο λαούς», αλλά δεν υπάρχει πρόθεση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.

Δέσμευση για κοινή προσπάθεια

Η κύρια δέσμευση της χθεσινοβραδινής συνάντησης είναι ότι θα καταβληθεί κοινή προσπάθεια, με στόχο των συντονισμό των θέσεων των δύο χωρών σε ό,τι αφορά την οικονομική και εμπορική ασφάλεια της Ένωσης, αλλά και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Μελόνι, δηλαδή, είναι πιθανό να σταματήσει να κατηγορεί τον Μακρόν για «υπερβολικά πρωταγωνιστική παρουσία» και εκείνος να πάψει να απαντά, έμμεσα, ότι η Ιταλία ευθύνεται για διάδοση ψευδών ειδήσεων. Οι εντάσεις περιορίζονται και -όπως αναφέρουν πολλοί σχολιαστές- το αποτέλεσμα αυτό φέρεται να οφείλεται και σε μια «άτυπη διαμεσολάβηση» του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: Deutsche Welle

