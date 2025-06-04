Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θέλει να κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος της Αυστρίας, το έλλειμμα της οποίας ανέρχεται σε 4,7%.

Η χώρα βυθίζεται ταυτόχρονα σε οικονομική κρίση με υψηλό πληθωρισμό, ασθενή κατανάλωση και επίμονη ύφεση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να εισηγηθεί διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πιθανότατα έως το τέλος του μήνα, ενώ την τελική απόφαση θα πρέπει να λάβει το συμβούλιο των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Αυστρία, με έλλειμμα 4,7% επί του ΑΕΠ της για το 2024 και πρόβλεψη για 4,5 κατά το τρέχον έτος, υπερβαίνει σημαντικά το όριο του 3% που προβλέπουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ, ενώ θα είναι η μόνη χώρα που δεν θα σημειώσει φέτος έστω και υποτονική ανάπτυξη. «Για την Αυστρία, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια για το έλλειμμα», δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόφσκις και έκανε λόγο για «ξεκάθαρη υπόθεση κίνησης διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος», ενώ επισήμανε ότι η Βιέννη δεν έχει ζητήσει ακόμη την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και οι αμυντικές της δαπάνες παραμένουν σταθερές και χαμηλές από το 2021. Αντιθέτως, 16 κράτη - μέλη έχουν ήδη ζητήσει ορισμένο ποσοστό των αυξημένων αμυντικών δαπανών τους να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του ελλείμματος.

Στην ίδια έκθεση για την Αυστρία, τονίζεται επίσης ότι η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους δείχνει «υψηλούς κινδύνους και μεσοπρόθεσμα», καθώς το 2024 ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε στο 81,8% και αναμένεται να φθάσει στο 84,0% στο τέλος του 2025 και στο 85,8% στο τέλος του 2026. Όπως εξήγησε ο κ. Ντομπρόφσκις, η Επιτροπή αξιολογεί αυτή την στιγμή το μεσοπρόθεσμο πακέτο δημοσιονομικών - διαρθρωτικών μέτρων που υπέβαλε τον περασμένο μήνα η αυστριακή κυβέρνηση. Το επόμενο σχέδιο προϋπολογισμού θα υποβληθεί στις 15 Οκτωβρίου και θα πρέπει να περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα μείωσης του ελλείμματος. Η αυστριακή κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι φιλοδοξεί να εξέλθει από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το 2028, με τον υπουργό Οικονομικών Μάρκους Μαρτερμπάουερ να δηλώνει ότι «δεν φοβάται καθόλου» την διαδικασία, η οποία είχε μάλιστα καθυστερήσει εκ μέρους της ΕΕ, λόγω της δυσκολίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2024.

Η προηγούμενη κυβέρνηση από το Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) και τους Πράσινους είχε μετριάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία με δαπανηρά μέτρα στήριξης, ενώ υλοποίησε και προγραμματικές δεσμεύσεις για περιβαλλοντικές επιδοτήσεις. Η σημερινή κυβέρνηση πάντως, από ÖVP, Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPÖ) και τους φιλελεύθερους NEOS, είχε εγείρει κατ' επανάληψη το ενδεχόμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Οι ειδικοί ταυτόχρονα αμφισβητούν την προοπτική γρήγορης εξόδου της Αυστρίας από την κρίση. Κατά την ακρόασή τους για τον προϋολογισμό, οι περισσότεροι εμφανίστηκαν απαισιόδοξοι. Η Μάργκιτ Σρατσενστάλερ από το Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (Wifo) δήλωσε ότι η επιτυχία του προϋπολογισμού «δεν είναι καθόλου βέβαιη» και επισήμανε ότι «είναι μια καλή στιγμή για την μεταρρύθμιση του φεντεραλιστικού συστήματος». Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα είναι επιτυχής με τα γνωστά μέτρα, δήλωσε και η Μόνικα Κεπλ-Τουρίνα από το Ινστιτούτο Eco-Austria και αναφέρθηκε στις συνέπειες από την τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ. «Πολλά επίσης βασίζονται σε ευσεβείς πόθους, ενώ απαιτείται επειγόντως μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», πρόσθεσε. Ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου Χάγεκ Μάρτιν Γκούντιγκερ, ο οποίος ανήκει στο ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) προέβλεψε από την πλευρά του ότι στο τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας η Αυστρία θα βρίσκεται σε ακόμη δυσμενέστερη δημοσιονομική κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

