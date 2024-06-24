Ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πλοίαρχος εμπορικού πλοίου ανέφερε μια έκρηξη κοντά στο σκάφος αυτό, το οποίο πλέει 246 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νιστούν στην Υεμένη.

Ο UKMTO πρόσθεσε ότι το πλήρωμά του αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλές και ότι το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι που είχε προγραμματιστεί στο δρομολόγιό του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) επιβεβαίωσε το πλήγμα στο ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Transworld Navigator, το οποίο είχε ανακοινώσει χθες Κυριακή ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Στην ενημέρωση της CENTCOM αναφέρεται πως το ελληνόκτητο M/V Transworld Navigator υπό σημαία Λιβερίας επλήγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής από drone των Χούθι, το πλήρωμα ανέφερε «ήσσονος σημασίας τραυματισμούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές», αλλά συνέχισε το ταξίδι του. Υπογραμμίζεται επίσης πως ήταν η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.