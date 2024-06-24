Ο δρόμος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τη νίκη στενεύει επικίνδυνα. Λίγες μόνο ημέρες πριν από την Σύνοδο όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν για το μέλλον της, το Renew Europe, ένα από τα τρία κόμματα που η φον ντερ Λάιεν ήλπιζε ότι θα την υποστηρίξουν για δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «αιμορραγεί» χάνοντας θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Τα απλά μαθηματικά… το κάνουν πολύ δύσκολο για τη φον ντερ Λάιεν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γιάκομπ Μορόζα-Ράσμουσεν, πρώην Γενικός Γραμματέας του πανευρωπαϊκού φιλελεύθερου κόμματος ALDE.

Η ξαφνική απόφαση την περασμένη Παρασκευή του Τσέχου λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις να αποσύρει τους επτά ευρωβουλευτές του από το Renew Europe αποτέλεσε μια ακόμη αρνητική εξέλιξη για τους φιλελεύθερους σε μια ήδη πολύ άσχημη εκλογική περίοδο στην ΕΕ, οι οποίοι έχουν πέσει κατακόρυφα από τις 102 έδρες σε μόλις 74.

Το Renew, που ήταν η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στο Κοινοβούλιο, έχει μείνει πίσω από τους ακροδεξιούς Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR).

Η φον ντερ Λάιεν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της έχουν μέχρι στιγμής συνομιλήσει με τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) όπως επίσης και με το Renew, αγνοώντας επισήμως τόσο τους Πράσινους όσο και τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), παρά το γεγονός ότι πριν από τις εκλογές ήταν ανοιχτή σε μια συνεργασία με την Τζόρτζια Μελόνι.

Τόσο οι φιλελεύθεροι — με την Πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλλας — όσο και οι Σοσιαλιστές — με τον πρώην Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα — θα αποκτούσαν σημαντικές θέσεις εργασίας στην ΕΕ εάν το πακέτο ηγεσίας της ΕΕ, στο οποίο συμμετέχει η φον ντερ Λάιεν, αναδυθεί αλώβητο από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αλλά ακόμα και έτσι η αβεβαιότητα δεν θα τελειώσει για την φον ντερ Λάιεν.

Θα χρειαστεί 361 ψήφους στο Κοινοβούλιο (από τις 720). Προσθέτοντας όλα τα μέλη του ΕΛΚ, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), και το Renew φτάνει τους 398. Αλλά δεν θα την υποστηρίξουν όλοι από το ΕΛΚ και από τους S&D. Και το Renew χάνει μέλη.

«Είμαστε σίγουροι για την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε ένας αξιωματούχος του ΕΛΚ στο Politico διατηρώντας την ανωνυμία του. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποτελεί πάντα μια πρόκληση».

«Το ΕΛΚ έχει κομβικό ρόλο εδώ», είπε ο Σάιμον Χιξ, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. «Αλλά, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να συγκεντρώσουν μια σταθερή πλειοψηφία».

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πραγματικές εναλλακτικές για την φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε ο Χιξ, λέγοντας ότι προσφέροντας στη Μελόνι ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αντιπροεδρίας για την Ιταλία θα μπορούσε να εξασφαλίσει για τη φον ντερ Λάιεν την υποστήριξη των 24 ευρωβουλευτών της.

Οι Σοσιαλιστές και το Renew είναι πολύ πιο αδύναμοι από το ΕΛΚ, αλλά εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι στο Κοινοβούλιο. Οι Σοσιαλιστές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η υποστήριξή τους δεν θα είναι εγγυημένη εάν η φον ντερ Λάιεν κάνει συμφωνία με τη Μελόνι.

«Θα είναι μια πολύ λεπτή πράξη ισορροπίας που θα πρέπει να παίξει», είπε ο Χιξ.

Στροφή στους οικολόγους;

Καθώς η πλειοψηφία περιορίζεται, οι Πράσινοι καθιστούν ολοένα και πιο σαφές ότι θέλουν να συμμετέχουν στις συνομιλίες για τον συνασπισμό.

«Όποιος θέλει σταθερές πλειοψηφίες μπορεί να διαπραγματευτεί με εμάς τους Πράσινους. Είμαστε έτοιμοι», έγραψε στο X ο Γερμανός Πράσινος Ράσμους Άντρεσεν, όταν ο Μπάμπις ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Renew.

Αλλά ακόμη και οι Πράσινοι, που έχουν περίπου 50 έδρες, μπορεί να μην είναι αρκετοί για να νικήσει η φον ντερ Λάιεν.

«Ακόμη και αν συμφωνήσει με τους Πράσινους, υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει τους απαιτούμενους αριθμούς», είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ALDE Μορόζα-Ράσμουσεν.

«Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να υπάρχει χάος», είπε ένα άτομο με γνώση των διαπραγματεύσεων μετά το ατελές δείπνο των ηγετών της ΕΕ στις 17 Ιουνίου.

«Στο τέλος, δεν υπάρχουν άλλα ονόματα στο τραπέζι» κατέληξε.

