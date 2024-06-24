Οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε επαγγελματική σχολή κοντά στην πόλη της Γάζας που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή βοήθειας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνταν περαιτέρω εντός της πόλης της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Από την επιδρομή επλήγη τμήμα επαγγελματικής σχολής της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), η οποία τώρα παρέχει βοήθεια σε εκτοπισμένες οικογένειες, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

«Κάποιοι άνθρωποι έρχονταν για να πάρουν κουπόνια και άλλοι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και είχαν καταφύγει εδώ. Κάποιοι έπαιρναν νερό, άλλοι έπαιρναν κουπόνια και ξαφνικά ακούσαμε κάτι να πέφτει. Τρέξαμε μακριά, αυτοί που μετέφεραν νερό το άφησαν να χυθεί», δήλωσε ο Μοχάμεντ Τάφες, ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Φωτογράφος του Reuters είδε ένα χαμηλό κτίριο να κατεδαφίζεται τελείως και πτώματα τυλιγμένα σε κουβέρτες να κείτονται δίπλα στον δρόμο, εν αναμονή της μεταφοράς τους.

«Ανασύραμε μάρτυρες (κάτω από τα ερείπια), έναν που πουλούσε αναψυκτικά και έναν άλλον που πουλούσε αρτοσκευάσματα και άλλους που διένειμαν ή έπαιρναν κουπόνια», πρόσθεσε ο Τάφες. «Υπήρχαν γύρω στους 4-5 μάρτυρες και 10 τραυματίες. Ευτυχώς, η κατάσταση των τραυματιών είναι καλή», σημείωσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το κτίριο αυτό, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησίμευε στο παρελθόν ως εγκατάσταση κεντρικών γραφείων της UNRWA, τώρα το χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ. Πρόσθεσε ότι πριν από την επιδρομή ελήφθησαν προληπτικά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε αμάχους.

«Σήμερα (Κυριακή) το πρωί, μαχητικά αεροσκάφη IAF καθοδηγούμενα από πληροφορίες των IDF και ISA έπληξαν τρομοκρατική υποδομή στην οποία επιχειρούσαν τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ», σημειώνει ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για άλλο ένα παράδειγμα της συστηματικής εκμετάλλευσης από τη Χαμάς υποδομών για αμάχους και του άμαχου πληθυσμού ως ανθρώπινης ασπίδας για τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες», προσθέτει.

Η Χαμάς διαψεύδει τις ισραηλινές κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες ή εγκαταστάσεις για αμάχους για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Ζουλιέτ Τουμά, διευθύντρια επικοινωνιών της UNRWA, δήλωσε ότι η υπηρεσία εξετάζει λεπτομέρειες για την αναφερόμενη επίθεση προτού παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

«Από τότε που άρχισε ο πόλεμος, έχουμε καταγράψει ότι σχεδόν 190 από τα κτίριά μας έχουν χτυπηθεί. Αυτή είναι η μεγάλη πλειονότητα των κτιρίων μας στη Γάζα», δήλωσε η ίδια. Συνολικά 193 μέλη ομάδων της UNRWA έχουν σκοτωθεί στην σύγκρουση, πρόσθεσε.

Ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε κλινική στην πόλη της Γάζας, στην οποία σκοτώθηκε ο διευθυντής της υπηρεσίας ασθενοφόρων και έκτακτης ανάγκης στο υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα Χάνι Αλ Τζααφάρουι, κι άλλο ένα μέλος του υγειονομικού προσωπικού, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, υπό τη διοίκηση της οποίας τελεί η Λωρίδα της Γάζας. Προς το παρόν το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

Η «εντατική φάση» τελειώνει

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι η φάση των εντατικών μαχών κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», αλλά σημείωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει έως ότου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα ελέγχει πλέον τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Αφού τελειώσει η εντατική φάση, θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μέρος των δυνάμεων στον βορρά. Και θα το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Channel 14 του Ισραήλ.

Οι μάχες του Ισραήλ κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ κλιμακώθηκε στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο, όπου πολλές ισραηλινές πόλεις έχουν εκκενωθεί. Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη στον βορρά θα επιτρέψει στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στον πάνω από οκτώ μήνες πόλεμο του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα που διοικεί η Χαμάς, η προέλασή του επικεντρώνεται στις δύο περιοχές που δεν έχουν ακόμη καταλάβει οι δυνάμεις του –τη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας και τις περιοχές γύρω από την Ντέιρ αλ Μπάλαχ στο κεντρικό της τμήμα.

Η αεροπορική και χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα πυροδοτήθηκε από την επίθεση μαχητών της Χαμάς στη νότια επικράτειά του στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν όμηροι πάνω από 250, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Στην ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε σε αντίποινα έχουν σκοτωθεί σχεδόν 37.600 άνθρωποι, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, και μεγάλο μέρος της Γάζας έχει μετατραπεί σε συντρίμμια.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης προχώρησαν στις παρυφές του καταυλισμού εκτοπισμένων Μαουάζι στο βορειοδυτικό τμήμα της Ράφα εν μέσω σφοδρών μαχών με μαχητές υπό τη Χαμάς, στο πλαίσιο της προώθησής τους στο δυτικό και το βόρειο τμήμα της πόλης κατά την οποία έχουν, σύμφωνα με τους κατοίκους, ανατινάξει δεκάδες σπίτια τις τελευταίες ημέρες.

«Οι μάχες με την αντίσταση ήταν έντονες. Οι δυνάμεις κατοχής επιβλέπουν από ψηλά τώρα την περιοχή του Μαουάζι, πράγμα το οποίο ανάγκασε τις οικογένειες εκεί να κατευθυνθούν προς την Χαν Γιουνίς», ανέφερε ένας κάτοικος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, σε εφαρμογή επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις «στοχευμένες, βάσει πληροφοριών επιχειρήσεις» στην περιοχή της Ράφα και ότι εντόπισε αποθήκες όπλων και σήραγγες και σκότωσε Παλαιστίνιους ενόπλους.

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι μαχητές τους επιτέθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα με αντιαρματικές ρουκέτες, οβίδες όλμων και προεγκατεστημένους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Στην Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αξιωματούχοι υγείας στο Νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν δήλωσαν ότι δύο μωρά πέθαναν από υποσιτισμό. Με αυτά ανέρχεται σε τουλάχιστον 31 ο αριθμός των παιδιών που έχουν πεθάνει από υποσιτισμό ή αφυδάτωση από τις 7 Οκτωβρίου, ο οποίος, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, είναι πιθανόν χαμηλότερος από τον πραγματικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

