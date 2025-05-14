Το αμερικανικό ΥΠΕΞ ενέκρινε την πώληση πυραύλων στην Τουρκία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την ενδεχόμενη πώληση πυραύλων και συναφών εξαρτημάτων στην Τουρκία, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας να φτάνει τα 304 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Τετάρτη.

Η έγκριση περιλαμβάνει πυραύλους AIM-9X Sidewinder Block II και τους προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς AIM-120C-8, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου. Κύριος ανάδοχος της πώλησης είναι η εταιρεία RTX Corp (RTX.N).



Πηγή: skai.gr

