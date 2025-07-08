Σχέδιο για τη δημιουργία ενός στρατοπέδου «ανθρωπιστικής πόλης» στα ερείπια της Ράφα, με σκοπό τη μετακίνηση του συνόλου του παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας, παρουσίασε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται πηγές του Reuters. Νομικοί και ακαδημαϊκοί χαρακτήρισαν το σχέδιο ως «οδικό χάρτη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο Κατς δήλωσε πως έχει δώσει εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για την κατασκευή του χώρου, στον οποίο οι Παλαιστίνιοι θα υπόκεινται πρώτα σε «έλεγχο ασφαλείας» και στη συνέχεια δεν θα τους επιτρέπεται να εξέλθουν.

Ο αρχικός σχεδιασμός, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, προβλέπει τη «μετακίνηση» 600.000 Παλαιστινίων – κυρίως όσων βρίσκονται στην περιοχή αλ-Μαουάσι – με τελικό στόχο να μεταφερθεί το σύνολο του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Όπως φέρεται να δήλωσε ο Κατς: «Θέτουμε σε εφαρμογή το σχέδιο μετανάστευσης – και θα γίνει».

Το σχέδιο αυτό, που σύμφωνα με ειδικούς συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του ισραηλινού στρατού ότι οι μετακινήσεις εντός Γάζας γίνονται για λόγους προστασίας του πληθυσμού. «Ο Κατς παρουσίασε επιχειρησιακό σχέδιο για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν είναι τίποτα λιγότερο από αυτό», δήλωσε ο Μάικλ Σφαρντ, κορυφαίος Ισραηλινός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το σχέδιο αφορά «μεταφορά πληθυσμού στο νότιο άκρο της Γάζας, με στόχο την εκδίωξή του από τον θύλακα». Αν και η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη μετανάστευση «εθελοντική», ο Σφαρντ υπογράμμισε ότι οι συνθήκες εξαναγκασμού είναι τέτοιες που κάθε αποχώρηση δεν μπορεί νομικά να θεωρηθεί συναινετική. «Η μαζική έξοδος ανθρώπων από την πατρίδα τους, εν μέσω πολέμου, συνιστά έγκλημα πολέμου και, σε τέτοια κλίμακα, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε.

Το σχέδιο Κατς παρουσιάστηκε λίγο πριν από την άφιξη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω πιέσεων για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πολύμηνο πόλεμο.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η κατασκευή της λεγόμενης «ανθρωπιστικής πόλης» θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και κατά τη διάρκεια ενδεχόμενης εκεχειρίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου ηγείται πρωτοβουλίας αναζήτησης κρατών που θα δεχτούν Παλαιστινίους.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ισραήλ συνεργάζονται με άλλες χώρες για την εξεύρεση «καλύτερου μέλλοντος» για τον παλαιστινιακό πληθυσμό. «Όποιοι θέλουν να μείνουν, μπορούν. Αλλά αν επιθυμούν να φύγουν, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν», δήλωσε, ενόψει του δείπνου του με τον Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, πολιτικά στελέχη όπως ο υπουργός Οικονομικών Μπεσαλέλ Σμότριτς υποστηρίζουν ανοικτά την ίδρυση νέων ισραηλινών εποικισμών στη Γάζα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, είχαν προηγηθεί προτάσεις για δημιουργία «ανθρωπιστικών χώρων μετακίνησης» εντός και εκτός Γάζας, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην κυβέρνηση Τραμπ και συζητήθηκαν στον Λευκό Οίκο. Ένα σχέδιο ύψους 2 δισ. δολαρίων φέρει την επωνυμία Gaza Humanitarian Foundation (GHF) – ωστόσο ο οργανισμός αρνείται ότι υπέβαλε τέτοια πρόταση, λέγοντας πως τα έγγραφα που επικαλείται το πρακτορείο «δεν είναι δικά του».

Οι ανησυχίες για τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων είχαν ήδη ενταθεί μετά από διαταγές του στρατού την άνοιξη, που προέβλεπαν τη «συγκέντρωση» του άμαχου πληθυσμού. Ο Σφαρντ, ως δικηγόρος τριών έφεδρων στρατιωτών, κατέθεσε αίτημα στο ισραηλινό δικαστήριο για την ανάκληση αυτών των εντολών και την απαγόρευση σχεδίων εκδίωξης των Παλαιστινίων.

Σε απάντησή του, το γραφείο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ότι «η μετακίνηση ή η συγκέντρωση πληθυσμού δεν αποτελεί στόχο της επιχείρησης» – μια δήλωση που, σύμφωνα με τον ιστορικό του Ολοκαυτώματος καθηγητή Άμος Γκόλντμπεργκ, αναιρείται ευθέως από τα λεγόμενα Κατς.

«Ο υπουργός παρουσίασε καθαρό σχέδιο εθνοκάθαρσης», δήλωσε ο Γκόλντμπεργκ, κάνοντας λόγο για «στρατόπεδο συγκέντρωσης ή μεταβατικό στρατόπεδο πριν από την απέλαση». «Δεν πρόκειται ούτε για πόλη, ούτε για κάτι ανθρωπιστικό. Μια πόλη σημαίνει εργασία, δραστηριότητα, ελευθερία κίνησης, υποδομές. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά – πρόκειται για μη βιώσιμη περιοχή, όπως και οι λεγόμενες “ασφαλείς ζώνες” σήμερα».

Ο καθηγητής κατέληξε θέτοντας ένα καίριο ερώτημα: «Τι θα συμβεί αν οι Παλαιστίνιοι αρνηθούν να μπουν στο νέο συγκρότημα; Αν εξεγερθούν, γιατί δεν είναι εντελώς αβοήθητοι;»

Πηγή: skai.gr

