Ερντογάν σε Πούτιν: Εργαζόμαστε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα Δευτέρα ότι η Άγκυρα εργάζεται με σκοπό έναν δίκαιο και διαρκή τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα, ο Ερντογάν και ο Πούτιν συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία, ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

