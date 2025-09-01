ΗΠΑ: 2 φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι φορώντας κράνη kevlar

Δύο φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον εναλλάξ στο κεφάλι με ένα τουφέκι φορώντας κράνη kevlar μέσα σε μια κατοικία — με τον έναν άνδρα να κατηγορείται τώρα για τη δολοφονία του άλλου, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Σον Ο' Ντόνελ, 37 ετών (φωτογραφία), συνελήφθη στο σπίτι του στο Χιούστον του Τέξας, στις 17 Αυγούστου, σε σχέση με τον θάνατο από πυροβολισμό του Άαρον Πράουτ, 34 ετών, Βρετανού υπηκόου, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις.

Οι δύο φίλοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι του Ο' Ντόνελ — πυροβολώντας ο ένας τον άλλον με ένα τουφέκι φορώντας τα ανθεκτικά στις σφαίρες κράνη όταν ο Πράουτ τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά.

Ο Βρετανός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής όπου υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τον σερίφη. Δεν ήταν σαφές γιατί πέθανε φορώντας το κράνος, αν και ένα κράνος δεν παρέχει 100% προστασία.

«Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο, λεγόμενοι φίλοι, θα πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον φορώντας κράνος kevlar, μέσα σε ένα σπίτι σε μια κατοικημένη γειτονιά, ενώ χρησιμοποιούσαν ένα τουφέκι», έγραψε ο σερίφης της κομητείας Χάρις, Εντ Γκονζάλες.

Οι αξιωματούχοι δεν ανακοίνωσαν τον τύπο του τυφεκίου ή την απόσταση που είχαν οι δύο ο ένας από τον άλλον κατά τη διάρκεια της τραγικής σκοποβολής.

Ο Ο' Ντόνελ κατηγορήθηκε για φόνο την περασμένη Πέμπτη και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή της κομητείας Χάρις, σύμφωνα με τον σερίφη.

Πηγή: skai.gr

