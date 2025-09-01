Αφγανιστάν: Εκατοντάδες νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ

Ανυπολόγιστη καταστροφή στο Αφγανιστάν: 800 νεκροί και 3.000 τραυματίες μετά από σεισμό 6 Ρίχτερ. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί πολύ γρήγορα.Στα σύνορα με το Πακιστάν, κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάντ και σε εστιακό βάθος οκτώ χιλιομέτρων εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ακολούθησαν πολλοί και ισχυροί μετασεισμοί.



Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 800 νεκρούς και 3.000 τραυματίες. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Προς το παρόν η πρόσβαση των συνεργείων διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, αλλά και των κατολισθήσεων, που έχουν αποκόψει πολλές περιοχές της χώρας από το οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχουν επιστρατευθεί ελικόπτερα για την έγκαιρη μεταφορά των τραυματιών.

Πηγή: Deutsche Welle

Τεράστιες καταστροφές«Ο σεισμός έπιασε τους ανθρώπους στον ύπνο, πολλές οικογένειες έμειναν ξαφνικά άστεγες» αναφέρει στο πρακτορείο ΚΝΑ η Μυριέλ Σόκενχοφ από την ανθρωπιστική οργάνωση Caritas. Πολλά σπίτια στην επαρχία Κούναρ καταστράφηκαν ολοσχερώς, δηλώνει εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν.Όπως αναφέρει η οργάνωση International Rescue Committee (IRC) «ολόκληρα χωριά έχουν καταστραφεί, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες που είχαν σημειωθεί πριν από τον σεισμό καθιστούν σχεδόν απρόσιτες μεγάλο μέρος των ορεινών περιοχών». Έκτακτη αποστολή βοήθειας ανακοίνωσε η οργάνωση Save the Children. Άμεση συνδρομή και ανθρωπιστική βοήθεια υπόσχεται το γειτονικό Ιράν.Εξαιρετικά σεισμογενής περιοχήΤο Αφγανιστάν είναι μία χώρα εξαιρετικά σεισμογενής. Από το 1900 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί τρεις σεισμοί 7,6 Ρίχτερ. Το 2024 περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό 6,4 Ρίχτερ που είχε πλήξει τις δυτικές επαρχίες της χώρας.Πηγές: dpa, AFP, KNA, ARD

