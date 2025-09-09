Ο μέσος όρος των δημοσκοπικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, δείχνει ότι η κυβερνητική συμμαχία με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον σχηματισμό της, διατηρεί σχεδόν αμείωτες τις δυνάμεις της.

Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, με επικεφαλής την πρωθυπουργό της χώρας, συνεχίζει να «πείθει» το 29,5% των ερωτηθέντων. Πάντα από τον χώρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η Φόρτσα Ιτάλια, με πρόεδρο των υπουργό εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, λαμβάνει ποσοστό 8,8% στην πρόθεση ψήφου και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, 8,7%.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που συνεργάζονται συχνότερα (κυρίως στις αυτοδιοικητικές εκλογές) το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα επιλέγεται από το 21,5% των ερωτηθέντων και το Κίνημα Πέντε Αστέρων από το 12,9%. Ακολουθεί η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων, με ποσοστό 6,9%.

Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα κόμματα, ο κεντρώος σχηματισμός Azione (Δράση) στηρίζεται από το 3,5% των ερωτηθέντων, το μετριοπαθές κόμμα «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι λαμβάνει το 2,9% στην πρόθεση ψήφου και οι ριζοσπάστες του «Περισσότερη Ευρώπη» το 1,7%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.