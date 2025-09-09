Τι σηματοδοτεί η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα για τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τρίτη επίθεση εναντίον ανώτερων στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ, μεταφέροντας τον πόλεμο στη Γάζα στο έδαφος του Κόλπου, σε μια χώρα που έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν οι αξιωματούχοι της Χαμάς σκοτώθηκαν ή επέζησαν.

Η απευθείας επίθεση σε έδαφος του Κατάρ ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρή ένταση με την κυβέρνηση της Ντόχα και να αποσταθεροποιήσει τις εκτεταμένες διπλωματικές της προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα, ιδίως καθώς η πολιτική και οικονομική σταθερότητα του εμιράτου στηρίζεται στη διεθνή εικόνα του ως ασφαλές καταφύγιο για επιχειρήσεις και τουρισμό σε μια ασταθή περιοχή.

Το Κατάρ είναι ένας από τους δύο περιφερειακούς διαμεσολαβητές που ηγούνται της μοναδικής διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στον θύλακα.

Παράλληλα, εκτός από τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, η επίθεση του Ισραήλ στην ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κατάρ.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το πλήγμα και εάν αυτό ισχύει, η Ντόχα πιθανόν να το εκλάβει ως προσβολή, ακόμη και ως προδοσία.

Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Συχνά έχει αναλάβει, κατόπιν αμερικανικής παρότρυνσης, τον ρόλο του διαμεσολαβητή με ηγετικά στελέχη και ένοπλες οργανώσεις, όπως οι Ταλιμπάν και η Χαμάς.

Η επίθεση, ωστόσο, απειλεί να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα, οι οποίες σύμφωνα με πηγές βρίσκονταν σε κρίσιμη καμπή. Μετά τη δολοφονία του προηγούμενου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024, ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε αναρτήσει στο X: «Οι πολιτικές δολοφονίες και η συνεχιζόμενη στοχοποίηση αμάχων στη Γάζα την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες, μας οδηγούν να αναρωτηθούμε: πώς μπορεί να πετύχει η διαμεσολάβηση όταν η μία πλευρά δολοφονεί τον διαπραγματευτή της άλλης;».

Οι ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ σήμερα είναι η πρώτη γνωστή στρατιωτική ενέργεια εναντίον κράτους του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τον μοναδικό διπλωματικό δρόμο προς εκεχειρία στη Γάζα και εντείνοντας τις ανησυχίες των αραβικών χωρών του Κόλπου για τις δεσμεύσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Το πλήγμα προκαλεί ανησυχία στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για επέκταση της σύγκρουσης. Αν ακόμη και ένας τόσο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ όσο το Κατάρ μπορεί να δεχθεί ισραηλινή επίθεση, το ερώτημα που τίθεται είναι το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος.

Αν και πρόκειται για την πρώτη γνωστή ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε καταριανό έδαφος, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντόχα εμπλέκεται άμεσα σε συγκρούσεις που αφορούν το Ισραήλ. Νωρίτερα φέτος, το Κατάρ δέχθηκε ιρανικούς πυραύλους όταν η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ επλήγη μετά από αμερικανικά χτυπήματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της ισραηλινής εκστρατείας του Ιουνίου.

Το Κατάρ έχει πλέον βάσιμους λόγους να επανεξετάσει σοβαρά τον ρόλο του ως διαμεσολαβητής στη σύγκρουση.

Το Κατάρ καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι στόχευσε την οικιστική έδρα όπου διέμεναν αρκετά ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

«Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών και των κατοίκων στο Κατάρ», τόνισε ο εκπρόσωπος, Μαζέντ αλ-Ανσάρι.

Αμέσως μετά το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη συμφωνίας ομήρων και εκεχειρίας στη Γάζα.

Η τελευταία επίθεση ήταν η τελευταία από μια σειρά τολμηρών επιχειρήσεων που ανέδειξαν τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις μυστικές δυνατότητες του Ισραήλ.

Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, το Ισραήλ έχει εξουδετερώσει την ηγεσία της Χαμάς, της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού της Συρία, έχει σκοτώσει ηγετικά στελέχη ενόπλων οργανώσεων και άλλους αντιπάλους στη Γάζα, στην Τεχεράνη, στη Δαμασκό και στη Βηρυτό.

Η ισραηλινή αεροπορία έχει επίσης επιδείξει την ικανότητά της να επιχειρεί σε μεγάλες αποστάσεις, με επαναλαμβανόμενα πλήγματα κατά της σιιτικής οργάνωσης των Χούθι στην Υεμένη, καθώς και με εκατοντάδες αποστολές πάνω από το Ιράν, σε απόσταση άνω των 1.000 μιλίων.

Η επίθεση της Τρίτης είχε στόχο τους ηγέτες της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια και Ζάχερ Τζαμπαρίν, σύμφωνα με αξιωματούχους τους Ισραήλ και του Κατάρ. Αραβικές πηγές ανέφεραν ότι τη στιγμή του χτυπήματος βρίσκονταν συγκεντρωμένα πολλά κορυφαία πολιτικά στελέχη της Χαμάς. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν νεκροί ή πώς ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό θα «εξοντωθούν» εάν η οργάνωση δεν καταθέσει τα όπλα.

Αξιωματούχοι σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και καιρό εκφράζουν την ενόχλησή τους επειδή ηγετικά στελέχη της Χαμάς, την οποία οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, ζουν ανοιχτά και με άνεση στην Ντόχα, την ώρα που οι μαχητές τους πραγματοποιούν βομβιστικές επιθέσεις και άλλες επιθέσεις στο Ισραήλ.

Την Τρίτη, η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με πυροβολισμούς που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Η κατάσταση αυτή διατηρείται εν μέρει λόγω της ανάγκης να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τη Χαμάς, καθώς οι διαμεσολαβητές επιχειρούν να διαμορφώσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι τα κορυφαία στελέχη της επέζησαν από την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, στην οποία ωστόσο σκοτώθηκαν πέντε κατώτερα μέλη της οργάνωσης. Μεταξύ των νεκρών είναι ο γιος του Χαλίλ αλ-Χάγια, ανώτερου ηγέτη της Χαμάς, καθώς και συνεργάτες και σωματοφύλακες στελεχών.

Μεταξύ των νεκρών φέρονται να είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, ο Τζιχάντ Λαμπάντ Αμπού Μπιλάλ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια, καθώς και τρεις «συνεργάτες», πιθανότατα σωματοφύλακες ή σύμβουλοι ανώτερων στελεχών της Χαμάς, οι Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, Μοάμεν Αμπού Όμαρ και Άχμαντ Αμπού Μάλεκ.

Από την πλευρά τους Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν έντονη βεβαιότητα ότι η ηγεσία της Χαμάς έχει εξοντωθεί, μετά τη ρίψη δέκα βομβών στο σημείο, επισημαίνοντας πως η οργάνωση και στο παρελθόν έχει επιχειρήσει να αποκρύψει την απώλεια ανώτερων στελεχών της.



Πηγή: skai.gr

