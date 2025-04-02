Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας TRT ανακοίνωσε πως απολύεται η ηθοποιός Αybuke Pusat από σειρά που προβάλλεται στην τηλεόραση, καθώς στήριξε το 24ωρο μποϊκοτάζ σε όλες τις αγορές προϊόντων που κήρυξαν οι φοιτητές και στήριξε η αντιπολίτευση εναντίον των πρακτικών της κυβέρνησης, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Η ίδια πρωταγωνιστούσε στη σειρά Teskilat που κάνει αναφορά στη ΜΙΤ.

Επίσης, βγήκε από το πρόγραμμα άλλη μια σειρά που προβάλλονταν σε πλατφόρμα του TRT, επειδή ο παραγωγός και αυτός στήριξε το μποϊκοτάζ. Η σειρά αφορούσε τη ζωή του Μεβλανά Τζελαλεντίνι Ρουμί.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πως ξεκίνησε έρευνες για όσους καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ο υπουργός Εσωτερικών μίλησε για «απόπειρα πραξικοπήματος» και πως με αυτά που συμβαίνουν «θα χαρεί το Σιωνιστικό Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) κάλεσε σε μποϊκοτάζ αγαθών και υπηρεσιών εταιρειών που διατηρούν σχέσεις ή στηρίζουν την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κάλεσμα διευρύνθηκε για να περιλάβει ένα συνολικό μποϊκοτάζ της αγοράς για μία ημέρα, οδηγώντας ορισμένα καταστήματα να κλείσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύλληψη, την οποία θεωρούν πλήγμα πολιτικού και αντιδημοκρατικού χαρακτήρα προς την τουρκική αντιπολίτευση. Ο Ιμάμογλου είναι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν και έλαβε το χρίσμα του υποψήφιου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Το κάλεσμα αυτό σε μποϊκοτάζ επεκτείνεται πλέον στους τομείς τους πολιτισμού και τεχνών, μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση της ηθοποιού δεν συνάδει με τις αρχές του TRT, έγραψε στο X ο διευθύνων σύμβουλος Ζαχίντ Σομπατσί, χαρακτηρίζοντας το μποϊκοτάζ "διχαστικό" και προειδοποιώντας για περαιτέρω μέτρα κατά αντίστοιχων περιπτώσεων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ηθοποιός που απολύθηκε είναι η Άιμπουκε Πουσάτ. Πολλοί ηθοποιοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Πουσάτ με αναρτήσεις τους.

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα Muse ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάλλει την επερχόμενη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο σχόλια και ανησυχίες από θαυμαστές του συγκροτήματος στο X. Πολλοί Τούρκοι φαν των Muse είχαν καλέσει το συγκρότημα να ακυρώσει τη συναυλία, κατηγορώντας τον διοργανωτή της ότι υποστηρίζει την τουρκική κυβέρνηση απέναντι στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν λόγω της σύλληψης του Ιμάμογλου.

Πολυάριθμοι χρήστες στο διαδίκτυο προέτρεψαν τον τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς να πράξει το ίδιο.

Ο υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ δήλωσε ότι το κάλεσμα σε μποϊκοτάζ αποτελεί απειλή για την οικονομική σταθερότητα και κατηγόρησε τους οργανωτές για απόπειρα υπονόμευσης της κυβέρνησης, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ δήλωσε ότι το κάλεσμα απειλεί την κοινωνική αρμονία και την οικονομική σταθερότητα και είναι καταδικασμένο σε αποτυχία.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ ενθάρρυνε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που απλώθηκαν σε όλη την Τουρκία και απηύθυνε το κάλεσμα για το μποϊκοτάζ.

Πηγή: skai.gr

