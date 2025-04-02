Γαλλία: «Τίποτα δεν δικαιολογεί τις πιέσεις» των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τις πιέσεις» των ΗΠΑ στη Δανία για τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την προσάρτηση του νησιού αυτού, το οποίο είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

«Τα σύνορα της Ευρώπης δεν είναι διαπραγματεύσιμα και πολύ περισσότερο η εδαφική ακεραιότητα των χωρών του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας μετά την επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς την Παρασκευή στην αμερικανική στρατιωτική βάση της Γροιλανδίας.

Το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφόδρα την υποτιθέμενη αδράνεια της Δανίας στο έδαφος αυτό, κατηγορώντας την ότι "δεν επένδυσε αρκετά στην ασφάλεια αυτής της απίστευτης και υπέροχης γης".

Οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δανία «είναι αδικαιολόγητες και κυρίως δεν δικαιολογούνται στο επίπεδο της ασφάλειας, γιατί ξεχνάμε να το λέμε αλλά οι ΗΠΑ είχαν έως και 17 στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος ερωτάτο κατά τη διάρκεια συνεδρίας ερωτήσεων προς την κυβέρνηση.

«Πλέον έχουν μόνο μία, αλλά τίποτα δεν τους εμποδίζει, στον διάλογο με τις αρχές της Δανίας, να αυξήσουν το επίπεδο δέσμευσής τους στη Γροιλανδία», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης ότι "η Δανία ήταν υποδειγματική ανακοινώνοντας την αύξηση των στρατιωτικών της επιδιώξεων στην περιοχή".

Ο Γάλλος υπουργός υπενθύμισε ότι υπέγραψε χθες, Τρίτη, με τον Δανό ομόλογό του, "στρατηγική συνεργασία που επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην εδαφική ακεραιότητα και στην κυριαρχία της Δανίας", χάρη στην οποία "θα μπορούμε να ενισχύσουμε τη σχέση μας, κυρίως στον τομέα της άμυνας".

Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε με την ευκαιρία της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του βασιλιά τη Δανίας Φρέντερικ Ι΄και της συζύγου του Μέρι στη Γαλλία, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα.

Η Δανία αγοράζει γαλλικούς πυραύλους Mistral και φινλανδικά τεθωρακισμένα

Το Ελιζέ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, ότι η Γαλλία θα παραδώσει αρκετές εκατοντάδες πυραύλους εδάφους-αέρος Mistral 3 στη Δανία στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε την ίδια ημέρα.

Η Δανία, η οποία πρόσφατα διέθεσε ένα πρόσφατο κονδύλι σχεδόν 7 δισεκ. ευρώ στην άμυνά της, ανακοίνωσε επίσης την αγορά 130 φινλανδικών τεθωρακισμένων μεταφοράς στρατιωτικού προσωπικού Patria αντί 1,9 δισεκ. κορωνών (254 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων ένας μικρός αριθμός θα αρχίσει να παραδίδεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε στο Παρίσι μεταξύ της ευρωπαϊκής εταιρίας κατασκευής πυραύλων MBDA και των διευθύνσεων εξοπλισμού αφορά την "προμήθεια 250 έως 1.000 πυραύλων Mistral 3", ανακοίνωσε το Ελιζέ. Καμιά διευκρίνιση δεν έγινε γνωστή για το ύψος του συμβολαίου.

Η Δανία, ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας, είχε παραδεχτεί ότι χρειάζεται κυρίως αντιαεροπορικά συστήματα.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε για το μέλλον μια πιο ανθεκτική και πιο ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε ο βασιλιάς Φρέντερικ Ι' κατά τη διάρκεια του γαλλο-δανικού φόρουμ στο Παρίσι. «Είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να αποκαταστήσουμε την ειρήνη» στην ήπειρο, πρόσθεσε.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν επίσης στρατηγική συνεργασία ενισχύοντας την κοινή δέσμευση στους τομείς της άμυνας, του κλίματος, της υγείας.

«Όταν φυσούν αντίθετοι άνεμοι στη Δανία, η Γαλλία είναι εδώ», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Κάθε φορά που οι καιροί είναι δύσκολοι, είμαστε η μια χώρα δίπλα στην άλλη».

«Η στενή συνεργασία με τη Γαλλία είναι απόλυτα απαραίτητη σε καιρό πολέμου στην Ευρώπη και σε μια κατάσταση ασφαλείας που μεταβάλλεται συνεχώς», δήλωσε ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν. «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας είναι καθοριστική για την επιτυχία του επανεξοπλισμού (της Ευρώπης) που είναι σε εξέλιξη», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

