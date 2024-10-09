Σε νέες δηλώσεις κατά του Ισραήλ προέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Νετανιάχου και το δολοφονικό του δίκτυο κάνουν 'άπιαστα' όνειρα και μπαίνουν σε μια πολύ επικίνδυνη περιπέτεια» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, υπονοώντας ξανά ότι επόμενος στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου πρόεδρου:

«Ο Νετανιάχου και το δολοφονικό του δίκτυο κάνουν «άπιαστα» όνειρα και μπαίνουν σε μια πολύ επικίνδυνη περιπέτεια. Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά το τι θέλουν να κάνουν. Μπορούμε, επίσης, να δούμε και πολύ καθαρά τον απώτερο στόχο τους. Χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας μας ενημέρωσαν λεπτομερώς τους βουλευτές μας για το θέμα αυτό στην κλειστή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου μας. Και οι δύο υπουργοί μας αποκάλυψαν τη γεωγραφία με κάθε σαφήνεια για όσους έχουν ανοιχτές τις πόρτες της κατανόησης.

Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ ως προς την ασφάλεια της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει "χειρουργική" επέμβαση στην περιοχή μας και στα εδάφη μας με οποιοδήποτε κόστος.

Η Τουρκία έχει τη δύναμη να αφήσει να πέσουν στο κενό οι επεκτατικές φιλοδοξίες, τα κακά βλέμματα που στέφονται στα εδάφη της πατρίδας και τις κατακτητικές προθέσεις που διογκώνονται. Το λέω ανοιχτά και ξεκάθαρα. Η αυταπάτη της γης της επαγγελίας θα είναι μια μεγάλη απογοήτευση και ήττα».

Ακόμη προσέθεσε ότι:

Το Ισραήλ στη Γάζα έκανε τη μεγαλύτερη γενοκτονία του αιώνα και συμπεριφέρθηκε σαν Σιωνιστική τρομοκρατική οργάνωση.Μην έχετε καμία αμφιβολία. Το Ισραήλ είναι μια Σιωνιστική τρομοκρατική οργάνωση!

Χαιρετώ με σεβασμό τα παλικάρια της Παλαιστίνης που προτιμούν να είναι περήφανοι κάτω από το χώμα, παρά να ζουν με ντροπή πάνω από το χώμα και αντιστέκονται στην κατοχική δύναμη του Ισραήλ που στηρίζεται από τους ιμπεριαλιστές.

O Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των Παλαιστινίων και Λιβανέζων αδελφών μου και ο Θεός να τους οδηγήσει στον παράδεισο!

Αμήν!

Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές του τελευταίου εκλεγμένου πρωθυπουργού Ισμαήλ Χανίγια και των μελών της Χαμάς που δολοφονήθηκαν με προδοσία. Ξέρουμε πολύ καλά πως η επική αντίσταση της Χαμάς στη Γάζα, γίνεται και για την Τουρκία!»



Τα συνθήματα στη Βουλή: Οι καρδιές μας είναι στον Ερντογάν

Ενόσω μιλούσε ο Ερντογάν ακούγονταν διάφορα συνθήματα που υποστήριζαν τις απόψεις του Τούρκου προέδρου. Συγκεκριμένα τα συνθήματα έλεγαν:

«Πες μας να πυροβολήσομε, θα πυροβολήσουμε, πες μας να πεθάνουμε και θα πεθάνουμε!

Αντιστάθηκες σε όλο τον κόσμο. Αν στο τέλος του δρόμου είναι και ο θάνατος, η Τραπεζούντα θα είναι δίπλα στον ηγέτη του!

Οι καρδιές μας είναι στον Ερντογάν.

Αντιστάθηκες σε όλο τον κόσμο. Αν στο τέλος του δρόμου είναι και ο θάνατος, η Τραπεζούντα θα είναι δίπλα στο ηγέτη του!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.