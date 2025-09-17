Ερντογάν: Ο Νετανιάχου είναι ιδεολογικά συγγενής του Χίτλερ - Θα έχει την ίδια μοίρα

«Ο Νετανιάχου είναι ιδεολογικά συγγενής του Χίτλερ. Θα έχει την ίδια τελική μοίρα με τον Χίτλερ» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τουρκικά μέσα φιλοξενούν αναλύσεις στις οποίες αναφέρεται ότι «ο τουρκικός στρατός σε 72 ώρες μπορεί να πάρει το Τελ Αβίβ», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Ο πολιτικός αναλυτής Χακάν Μπαϊρακτσί δήλωσε το CNN Turk: H Τουρκία δεν μοιάζει με τις αραβικές χώρες. Ναι, δεν συνορεύουμε, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν διάδρομο και με τις χερσαίες μας δυνάμεις η Τουρκία έχει τη δύναμη μέσα σε 72 ώρες να εισβάλει στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Ναι, αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, θα βρούμε τον μπελά μας, θα αντιδράσει η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, θα καταστραφεί η οικονομία μας. Όμως, αν μας γυρίσει το μάτι, η Τουρκία μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό οι Εβραίοι, και το Ισραήλ, το ξέρουν καλά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Κύριε Ερντογάν! Η Ιερουσαλήμ δεν είναι δική σας. Είναι δική μας πόλη και θα είναι πάντα δική μας».

Ομέρ Τσελίκ: «Αυταπάτη του Νετανιάχου πως η Ιερουσαλήμ είναι δική του! Ο Νετανιάχου είναι ηγέτης γενοκτονικού δικτύου

Netanyahu's full remarks on Jerusalem history, weirdly he ties it to Erdogan.



Thare are obvious fallacies. Erdogan never claimed Jerusalem as of his own. But called for two state solution.



Erdogan visited Israel in 2005, and met Netanyahu in 2023pic.twitter.com/tF8OwxEpkn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 16, 2025

Ο Ντεανιάχου είπε: «Eίμαστε εδώ! Αυτή είναι δική μας πόλη, κύριε Ερντογάν. Δεν είναι η πόλη σας. Είναι η δική μας πόλη. Θα είναι πάντα η πόλη μας. Δεν θα διαιρεθεί ξανά»

Ομέρ Τσελίκ: Τα λόγια του Νετανιάχου, του ηγέτη του γενοκτονικού δικτύου που στοχοποιεί τον πρόεδρό μας, είναι άκυρα και ανίσχυρα. Οι αυταπάτες του Νετανιάχου, που θεωρεί την Ιερουσαλήμ, την κοινή αξία της ανθρωπότητας, ως δική του ιδιοκτησία, εκφράζουν εχθρότητα προς όλες τις ανθρώπινες αξίες. Αυτά τα λόγια αποτελούν ένα νέο έγκλημα γενοκτονικών πράξεων κατά ανθρώπων και αξιών από τον αντι-ανθρώπινο φανατισμό. Η ανθρωπότητα απειλείται από αυτό το δίκτυο. Η απάντηση σε αυτά πρέπει να είναι η απάντηση της συμμαχίας της ανθρωπότητας.

