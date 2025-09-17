Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προβολή μιας εικόνας στο Κάστρο του Ουίνδσορ που έδειχνε τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα την ώρα που ο Τραμπ ξεκινούσε την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και καθώς βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο της διαμάχης για την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μη δημοσιοποιήσει τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, όπως σημειώνει το CNBC.

Η εφημερίδα Independent ανέφερε ότι, εκτός από τη φωτογραφία που δείχνει τον Έπσταϊν το 1997 με τον Τραμπ στο Mαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, άλλες εικόνες που προβλήθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ περιλάμβαναν τη φωτογραφία του Τραμπ από τη στιγμή που κατηγορήθηκε στην Ατλάντα για εγκλήματα σχετικά με την προσπάθειά του να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 στην πολιτεία της Γεωργίας.

Το Κάστρο του Ουίνδσορ, που είναι η βασιλική κατοικία του Βασιλιά Καρόλου Γ', βρίσκεται περίπου 25 μίλια έξω από το Λονδίνο. Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση, η δικαιοδοσία της οποίας περιλαμβάνει το κάστρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνελήφθησαν τέσσερις ενήλικες. «Και οι τέσσερις παραμένουν υπό κράτηση αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία.

«Αντιμετωπίζουμε με εξαιρετική σοβαρότητα κάθε παράνομη δραστηριότητα γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ», δήλωσε η Αρχηγός της Αστυνομίας Φελίσιτι Πάρκερ. «Οι αστυνομικοί μας αντέδρασαν άμεσα για να σταματήσουν την προβολή και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν», πρόσθεσε. «Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό αυτό και θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες όταν θα είμαστε σε θέση να το πράξουμε», τόνισε.

Στο μεταξύ, ακτιβιστές της ομάδας «Everyone Hates Elon» (Όλοι μισούν τον Ίλον) άπλωσαν στο Ουίνδσορ μια αφίσα που δείχνει τον Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν, πριν από την επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στο Ουίνδσορ.

Όπως σημειώνει το CNBC, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φίλοι για χρόνια, πριν οι δύο άνδρες διακόψουν τη φιλία τους στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Σε ηλικία 66 ετών ο Επστάιν αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ένα μήνα μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, η οποία είχε απαγγελθεί από έναν εισαγγελέα των ΗΠΑ που είχε διορίσει ο Τραμπ.

Ο αδελφός του βασιλιά Κάρολου, ο πρίγκιπας Άντριου, έχει σπιλωθεί από τη φιλία του με τον Έπσταϊν. Τον Ιανουάριο του 2022, η μητέρα του Άντριου, η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, αφαίρεσε τους βασιλικούς του τίτλους, καθώς ο ίδιος αντιμετώπιζε μια αγωγή στη Νέα Υόρκη που τον κατηγορούσε για σεξουαλική κακοποίηση μιας ανήλικης κοπέλας ενώ αυτή βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Έπσταϊν.

Ο Άντριου αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αλλά ένα μήνα μετά την κίνηση της βασίλισσας, έφτασε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ενάγουσα, Βιρτζίνια Τζιουφρέ, υπό άγνωστους όρους. Ωστόσο, το έγγραφο αυτό ανέφερε επίσης ότι ο 61χρονος Άντριου θα πραγματοποιούσε «σημαντική δωρεά στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Τζιουφρέ για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιτ Στάρμερ απέλυσε τον Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, μετά την αποκάλυψη από επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εγγράφων που αφορούσαν τον Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων και μια επιστολή του Μάντελσον στην οποία αποκαλούσε τον σεξουαλικό εγκληματία «καλύτερο φίλο» του.

Σημειώνεται ότι η συνεργός του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών, αφού καταδικάστηκε για την προώθηση ανηλίκων κοριτσιών για σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο.

