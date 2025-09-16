Στην Ανατολική Μεσόγειο έχει στραμμένο το βλέμμα του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξαπέλυσε «επίθεση γοητείας» προς τον Χαλίφα Χαφτάρ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, λίγες ημέρες μετά το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Chevron νοτίως της Κρήτης, έρχεται ο Τούρκος πρόεδρος και στέλνει μήνυμα στην Ανατολική Λιβύη.

Καθώς ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν υπάρχουν πληροφορίες για επικύρωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βεγγάζη, ο ίδιος απάντησε ότι ο γιος του Χαφτάρ έχει σχέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας, αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «θα αποτελούσε σημαντικό κέρδος από άποψη Διεθνούς Δικαίου εάν η διοίκηση της Βεγγάζης επικυρώσει τη συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης».

Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε και στην Κύπρο, όπου έκανε λόγο για ΤΔΒΚ, καθώς και για «θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: skai.gr

