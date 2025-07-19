«Τρομοκρατική πράξη» χαρακτήρισε την επίθεση των Ισραηλινών εποίκων στην παλαιστινιακή εκκλησία στη Δυτική Όχθη, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ.

Ο Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκε τη χριστιανική πόλη Ταϊμπέχ και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι το μέγεθος της καταστροφής. Οι Ισραηλινοί έποικοι όχι μόνο επιτέθηκαν στους ανθρώπους της περιοχής, αλλά έκαψαν την εκκλησία του 5ου Αιώνα και ένα νεκροταφείο στην περιοχή της Δυτικής Όχθης που κατέχεται από το Ισραήλ.

«Είναι μια τρομοκρατική πράξη. Είναι έγκλημα», δήλωσε ο χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για όσα αντίκρισε. «Όσοι διαπράττουν τρομοκρατικές και βίαιες πράξεις στην Ταϊμπέχ, ή οπουδήποτε αλλού, - θα πρέπει να εντοπιστούν και να διωχθούν. Όχι μόνο να επιπλήττονται. Αυτό δεν είναι αρκετό», τόνισε ο Μάικ Χάκαμπι.

Ο ίδιος είχε δήλωσε την Τρίτη ότι ζήτησε από το Ισραήλ να διερευνήσει τη δολοφονία ενός Παλαιστίνιου Αμερικανού που ξυλοκοπήθηκε από έποικους στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντάς την ομοίως ως «εγκληματική και τρομοκρατική πράξη».

Πηγή: skai.gr

